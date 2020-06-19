Во-первых, водителям самокатов не рекомендуется с первых минут пользования выжимать максимальную скорость, важно выбрать безопасную скорость и хорошо ознакомиться с этим транспортным средством, научиться безопасно тормозить. Эксперты уверяют, что основная причина несчастных случаев - высокая скорость движения. Из-за нехватки навыков управления и безопасного торможения несчастье случается, когда на пути появляется препятствие. Да и тормозной путь из-за высокой скорости бывает больше, поэтому не всегда удается избежать столкновения.

Можно не только самому получить травму, но и других поранить

Стало теплее. Параллельно участились ДТП с участием водителей самокатов. Чаще всего люди на самокатах сбивают пешеходов. Эксперты напоминают, что люди на самокатах должны ехать медленнее, а мимо пешеходов проезжать на той скорости, с которой идут пешеходы.

Водители электросамокатов должны помнить, что пешеход может внезапно сменить траекторию пути о случайно перекрыть им путь. В таких случаях травмы получают и пешеходы, и водители самокатов. Специалисты утверждают, что во время падения можно получить разные травмы – от царапин до перелома или травмы головы.

Важные средства безопасности

Именно из-за того, что можно получить опасную травму головы, эксперты подчеркивают, что важно надевать шлемы не только несовершеннолетним (это регламентируют ПДД) водителям самокатов. Только благодаря шлему даже в случае несчастья водители велосипедов и самокатов могут избежать серьезных травм, а порой даже смерти.

Не менее важно быть видимым на дороге. Чтобы другие могли увидеть водителя электросамоката, важно включать не только белую фару спереди и красную сзади, но и надевать светоотражающий жилет. В темноте все эти средства безопасности регламентированы ПДД.

Не менее важно, чтобы человека на самокате видели и водители, поэтому, приблизившись к переходу важно притормозить и убедиться, что водители видят и пропускают. Ехать через дорогу нельзя, надо катить самокат рядом. Если на переходе расчерчена велодорожка, то через дорогу можно ехать, но все равно надо выбрать безопасную скорость и убедиться, что это безопасно.

Только по одному

Несмотря на то, что катание с членами семьи на электросамокате кажется веселым развлечением, эксперты отмечают, что на одном самокате может ехать только один человек. Специалисты говорят, что родители, которые едут с детьми на одном самокате - пример плохой практики, такое катание даже если появляется минимальное препятствие, может привести к серьезной травме ребенка. Вместе по той же причине не должны на одном самокате ехать и несколько взрослых.

Информация подготовлена при содействии с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве транспорта и коммуникаций.