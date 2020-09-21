aA
За минувшие выходные дни в Литве значительно выросло число новых случаев коронавируса, поэтому в понедельник Комитет по контролю над COVID-19 будет решать вопрос мер по контролю над распространением вируса.
После фиксации рекордного числа новых случаев COVID-19 в Литве будет решаться вопрос мер
© Shutterstock

Премьер-министр Саулюс Сквернялис на своей странице в соцсети "Фейсбук" написал, что на заседании планируется принять "новые тактические решения, которые позволят сократить ускорение распространения вируса без остановки жизни в стране".

Глава правительства понимает, что новая реальность жизни с вирусом утомляет людей, но лишь "гражданская сознательность по защите себя и окружающих является наиболее действенной мерой", до тех пор, пока будет разработана вакцина.

Статьи по теме:
С понедельника обязательна изоляция для возвращающихся еще из 7 стран  (23)
Плохая новость: исследования показали, что врачи не устойчивы к коронавирусу  (33)

"Почти 100 новых случаев заражения за сутки – действительно много. Слишком много. Однако я хочу всех успокоить и напомнить, что мы подготовились и знаем, что нужно делать", – отметил премьер.

В субботу в Литве сообщили о рекордном количестве новых случаев коронавируса за сутки – 99. Больше всего новых случаев за сутки до сих пор составляло 90, во время пика эпидемии в апреле. В целом за выходные выявлено 179 новых случаев коронавируса.

Крупнейшая вспышка сейчас в больнице города Радвилишкис. В воскресенье Национальный центр общественного здоровья сообщил, что в целом с этим очагом связаны 57 случаев.

В субботу Комиссия по экстремальным ситуациям Радвилишского района решила, что для контроля над распространением вируса с понедельника ученики 5-12 классов будут обучаться удаленно, устанавливается неформальное воспитание, отзываются мероприятия. В понедельник в городе открывается мобильный пункт проверки на COVID-19.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига указом главы оперативного центра указал местным властям создать условия для того, чтобы тест на коронавирус смог сдать каждый желающий житель района.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Администрация президента по-прежнему отказывается созывать ГСО по вопросу вакцины от коронавируса (37)

Администрация президента Литвы продолжает отклонять...

Опрос на улицах Каунаса: со страхом следят за числом заражений коронавирусом, но пугает не сама болезнь (26)

Каких последствий пандемии Covid-19 больше всего боятся...

В Литве зафиксировано 80 новых случаев коронавируса (44)

Национальный центр общественного здравоохранения...

Коронавирус установлен в палангском реабилитационном центре (2)

19 сентября мэр Паланги Шарунас Вайткус сообщил, что...

TOP новостей

Продолжительность жизни литовцев меняется: уже появляются проблемы (47)

Низкая рождаемость и увеличение продолжительности...

После рекордных показателей заболеваемости глава Минздрава отмечает, что сейчас ситуация не такая, как весной (8)

Новые случаи коронавируса в Литвы в минувшие выходные...

Как жители Литвы реагируют на жесткую позицию власти в отношении Лукашенко (138)

Большая часть жителей Литвы одобряет реакцию властей...

Глава МИД Литвы: санкции в отношении Беларуси – самое малое, что может сделать Европа

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...

За сутки в Литве подтверждено 70 новых случаев коронавируса (2)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 70 новых случаев...

|Maža didelių žinių kaina