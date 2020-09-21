После фиксации рекордного числа новых случаев COVID-19 в Литве будет решаться вопрос мер

Премьер-министр Саулюс Сквернялис на своей странице в соцсети "Фейсбук" написал, что на заседании планируется принять "новые тактические решения, которые позволят сократить ускорение распространения вируса без остановки жизни в стране".

Глава правительства понимает, что новая реальность жизни с вирусом утомляет людей, но лишь "гражданская сознательность по защите себя и окружающих является наиболее действенной мерой", до тех пор, пока будет разработана вакцина.

"Почти 100 новых случаев заражения за сутки – действительно много. Слишком много. Однако я хочу всех успокоить и напомнить, что мы подготовились и знаем, что нужно делать", – отметил премьер.

В субботу в Литве сообщили о рекордном количестве новых случаев коронавируса за сутки – 99. Больше всего новых случаев за сутки до сих пор составляло 90, во время пика эпидемии в апреле. В целом за выходные выявлено 179 новых случаев коронавируса.

Крупнейшая вспышка сейчас в больнице города Радвилишкис. В воскресенье Национальный центр общественного здоровья сообщил, что в целом с этим очагом связаны 57 случаев.

В субботу Комиссия по экстремальным ситуациям Радвилишского района решила, что для контроля над распространением вируса с понедельника ученики 5-12 классов будут обучаться удаленно, устанавливается неформальное воспитание, отзываются мероприятия. В понедельник в городе открывается мобильный пункт проверки на COVID-19.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига указом главы оперативного центра указал местным властям создать условия для того, чтобы тест на коронавирус смог сдать каждый желающий житель района.