Факт отзыва Мицкуса с занимаемой должности DELFI подтвердила пресс-секретарь ВРИО главы МИД Линаса Линкявичюса Раса Якилайтене. Кроме того, фамилии дипломата не осталось и на сайте МИДа.

Отзыв дипломата совпал с ДТП, в котором, как предполагают, участвовал Мицкус. Инцидент произошел 25 ноября, около 9 ч. утра в Санкт-Петербурге, на пересечении Кронверкского и Зверинской.

Статьи по теме: Сотрудник консульства Литвы в Санкт-Петербурге сбил пешехода

Момент столкновения попал на видео. Женщина дошла почти до середины дороги, когда к "зебре" приблизился "Вольво". Судя по записи, водитель решил проехать перед носом пешехода, а та, заметив машину, дернулась и бросилась вперед. От удара женщина перелетела через капот. Водитель, похоже, дожидался приезда скорой рядом с ней.

Стало известно, что пострадавшая - Ксения Кожевникова - получила многочисленные переломы.

Сообщалось, что ДТП совершил литовский дипломат Мицкус. Эту информацию подтвердила BNS представитель главы МИД по связям с общественностью Раса Якилайтене. По ее словам, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в темное время суток, сотрудник консульства следовал на допустимой скорости и был трезв. "Полиция начала расследование, а работник очень сожалеет о произошедшем несчастном случае", – сообщила BNS Якилайтене.

От уголовной ответственности дипломата защищает дипломатическая неприкосновенность. Российские пропагандистские каналы стали писать, что литовские дипломаты были участниками ДТП в России также в 2004 и 2009 гг. И что Мицкус поступил недипломатично, уехав из России.

МИД Литвы подтвердил, что Мицкус был отозван из России и вернулся в Литву 3 декабря.

"Работник, участвовавший в ДТП, в котором пострадал человек, был отозван с занимаемой должности. Он покинул РФ 3 декабря. О таком решении МИД РФ был сразу же информирован. Ссйчас проводят юридические процедуры в рамках Венской конвенции, касающейся дипломатических отношений, и двусторонней российско-литовской консульской конвенции", – сказала DELFI Якилайтене.

Однако в российских СМИ появились разного рода репортажи, в которых мужчина, представившийся отцом детей пострадавшей заявил, что Мицкус не извинился перед семьей и не предложил никакой помощи. А женщина, представившаяся адвокатом заявила, что Россия может просить Литву лишить Мицкуса дипломатической неприкосновенности и тогда его смогут привлечь к ответственности.