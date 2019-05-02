2 мая утром по дороге на работу вильнюсцы удивлялись – после долгожданного дождя вода в Нерис (Вилии) вспенилась.
DELFI / Aistės Jankauskaitės nuotr.

Белую пену на реке заметили у бывшего педагогического университета. Некоторые жители забеспокоились, решили, что это могут быть загрязнения.

Однако повода для беспокойства на самом деле нет, поскольку это – нормальный процесс, который можно наблюдать чаще всего весной или осенью. Белая пена появляется в результате смешения дождевой воды с цветочной пыльцой.

Компания Grind на своей странице в фейсбуке указала, что "через дождевую канализацию пыльца попадает в коллекторы, а оттуда - в Нерис. Сильные потоки воды взбивают пыльцу в густую пену".

Представители компании напоминают, что бояться нечего, это повторяется ежегодно, это нормальный процесс.

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