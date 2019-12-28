Время от времени будет идти небольшой снег. На западе без осадков, будет облачно с прояснениями во второй половине дня. Будет дуть северный ветер. Даже днем в Литве будет 1-2 градуса мороза. В Вильнюсе будет облачно. Время от времени будет идти небольшой снег. Температура будет около 2 градусов мороза.
В Каунасе во второй половине дня небо ненадолго расчистится. Днем будет -1.
Больше всего прояснений ожидается на взморье, днем температура там будет около 0.
В ночь на воскресенье небо будет ясным. Облака задержатся только на юго-востоке, в первой половине ночи возможен небольшой снег. Ветер успокоится. Температура опустится до 4-8, местами до 10 градусов ниже нуля. Прогнозируют туман, после которого деревья покроются инеем.
День будет светлым и спокойным, с небольшими заморозками. Температура воздуха составит 2-4 градуса мороза. Вечером усилится юго-западный ветер. Вечером с западных районов начнется потепление. В понедельник во многих районах ожидается дождь при минусовой температуре.
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