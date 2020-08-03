Будет дуть слабый юго-восточный ветер, местами переходящий в юго-западный. Воздух прогреется до 23-28 градусов, теплее будет на юго-востоке, на западе ожидается всего 19-21 градус.
Во вторник Литву охватит зона низкого давления. Ночью будет облачно, дожди пройдут во многих районах. Особенно сильные дожди ожидаются на западе, на остальной части страны дожди будут кратковременными. Ночью будет 14-19 градусов тепла.
Во вторник днем сохранится большая облачность, небольшие прояснения будут лишь на востоке. Во многих районах ожидаются дожди, особенно обильные осадки прогнозируют после полудня на востоке. Днем будет 18-23, на востоке страны 24-25 градусов тепла.
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