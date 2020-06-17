Шакалене провела за решеткой почти год. В среду она предстала перед судом. Ее дело рассматривает Вильнюсский окружной суд. Шакалене обвиняют не только в жестоком убийстве, но и в осквернении тела, а также в подделке рецептов, с помощью которых она пыталась приобрести психотропные лекарства.

"Никаких комментариев", – сказала журналистам доставленная под конвоем обвиняемая.

Судья Юргита Количене сказала, что близкие покойной хотели, чтобы слушания по делу были закрытыми, но их просьба была отклонена.

В начале заседания обвиняемая полностью признала свою вину. Она сказала, что виной всему было ее психическое состояние. Однако эксперты установили, что женщина понимала свои действия и отдавала себе отчет в том, что она делает.

Прокурор Томас Чепелёнис сказал, что Шакалене обвиняют в том, что 17 июля 2019 года она убила 86-летнюю Екатерину Шумскене, чье обгоревшее тело обнаружили в Веркяйском лесу. На теле покойной были колотые и резаные раны (не менее 41 раны и перерезано горло). Кроме того, женщину душили.

Во время расследования Шакалене 10 месяцев молчала, однако когда дело передавали в суд, заговорила. Она призналась, что убила женщину, с которой даже не была знакома.

"Я не ее хотела сжечь, я хотела выжечь все из своей головы", – сказала женщина.

Шакалене сказала, что два месяца до совершения убийства не работала, потому что плохо себя чувствовала, а в июле у нее были разногласия с мужем, она всю ночь не спала. Около 8 ч. села в машину и поехала в город. На остановке она увидела голосовавшую пожилую женщину.

"У дороги стояла пожилая женщина, я остановилась, открыла окно, она спросила, не еду ли я в город, – сказала Шакалене. – Женщина села в машину, мы ехали, а потом я взяла с заднего сидения сумочку, в которой уже некоторое время носила ножик... Я не могу сказать, почему я нанесла удар, все произошло мгновенно, тогда я поняла, что сделала что-то страшное. Я бросила нож на пол, машина уже стояла... Я не могу сказать, почему я это сделала, но понимала, что тело надо спрятать. Вокруг был лес, я свернула с дороги. Когда я вытащила ее из машины, вспомнила, что у меня есть горючее средство. Я не тело хотела сжечь, я хотела выжечь все из своей головы. Хотела стереть все из памяти".

Потом Шакалене поехала домой, но увидела кровь на коврике в машине. Поэтому вымыла машину и тогда поехала домой.

Затем пошла в магазин, чтобы купить продукты. Она планировала приготовить ужин сыну. Когда она возвращалась из магазина, увидела у дома полицию.

"Я испугалась, думала, что что-то случилось с сыном. Со своими действиями я полицию не связала, поэтому подбежала и стала спрашивать, что случилось, – и тут меня задержали", – рассказала Шакалене.

Она сказала, что не может объяснить, почему совершила убийство, но признала, что из-за тяжелого психологического состояния это насилие было неизбежным. Пострадавшие требуют взыскать с Шакалене 200 000 евро в качестве возмещения морального ущерба.

"У меня нет никакого имущества, но я постараюсь компенсировать, надеюсь, что смогу работать в тюрьме", – сказала она.

Она в суде извинилась перед пострадавшими: "Я очень хочу извиниться перед близкими – я приношу извинения за вашу маму, постараюсь как-то возместить".

Шакалене призналась, что дома и в сумочке возила фальшивые рецепты, с помощью которых хотела купить психотропные препараты – она их принимала уже в течение некоторого времени.