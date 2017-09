В названии музея, преимущественно отображающего преступления советского режима, не останется термина "геноцид" - в будущем он, скорее всего, будет именоваться Музеем оккупации и борьбы за свободу. Такое предложение в скором времени будет представлено парламенту. Критики название музея зачастую использовали в качестве доказательства, будто Литва, подчеркивая советские преступления как геноцид, умаляет проводившийся нацистской Германией геноцид евреев, в котором принимали активное участие и литовцы-коллаборационисты. Тема изменения названия на этой неделе обсуждалась в комиссиях Сейма, к дискуссии были привлечены историки, эксперты по вопросам права, общественные организации. Гендиректор Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы Тересе Бируте Бураускайте говорит, что название музея не соответствует содержанию экспозиции. "Это не только музей жертв - представлены и другие темы. В экспозиции представлены и борцы за свободу, диссиденты, рассказывается о всех проявлениях оккупационного режима, его воздействии. У понятия "геноцид" более узкое значение", - отметила BNS Бураускайте. Она утверждает, что ссылки и убийства в советский период имели признаки геноцида, но Холокост евреев был исключительным и "его нельзя сравнивать, будто литовец в оккупированной Советами Литве подвергался такой же опасности, как еврей в годы нацизма". В музее с 2010 г. имеется экспозиция о Холокосте, но этой теме уделено меньше внимания, нежели советским преступлениям. По словам Бураускайте, если бы из здания в другое место были переведены суды, то можно было бы обсудить возможность размещения в освободившихся помещениях более детальной экспозиции о периоде нацистской оккупации. Новое название музея будет указано в проекте новой редакции Закона о Центре исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, и по этому вопросу должен будет проголосовать парламент. Музей обосновался в построенном более 100 лет назад здании напротив площади Лукишкес, более известном как здание советского Комитета госбезопасности (КГБ). Дискуссии относительно смены названия ведутся целое десятилетие, но до голосования в Сейме дело не доходило. Работавший в 2009–2012 гг. советником тогдашнего премьера Андрюса Кубилюса доцент Университета им. М.Ромериса Виргис Валентинавичюс сказал, что ещё в тогдашнее правительство правых поступили претензии от еврейских организаций и их сторонников относительно названия музея. "В международном пространстве название выглядело плохо, потому что создавалось впечатление, будто этот музей понятие геноцида соотносит только с литовской историей этого края, а Холокост игнорирует", - отметил BNS доцент. Название музея было выбрано ещё до восстановления независимости Литвы. В музее висит фотоснимок, на котором изображена стоящая возле здания группа людей, держащих транспарант с надписью "Здесь будет Музей геноцида Литвы. 1991.08.23. Lietuvos Sąjudis". Литва не раз подвергалась критике из-за рубежа за якобы попытку приравнять геноцид евреев к преступлениям Советской власти против литовцев. Официальные лица критику отвергают и подчёркивают, что Литва лишь стремится к надлежащей оценке коммунистического режима. Утверждают, что о преступлениях и жертвах нацистского режима на Западе хорошо известно, однако советские репрессии изучены и оценены недостаточно. Накануне Второй мировой войны в Литве проживало более 200 тыс. евреев, но в годы нацистской оккупации нацисты и их местные пособники истребили более 90% этой общины. По данным Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, за годы советской оккупации (1940–1952 гг.) Литва лишилась более 700 тыс. жителей: репатриировали или эмигрировали свыше 400 тыс. человек, в лагеря и ссылки вывезли 275 тыс., на фронте погибло 25 тыс., а также погибло свыше 21 тыс. участников сопротивления, членов их семей и сочувствующих.

