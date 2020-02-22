После длительного молчания Грибаускайте рассказала о команде и о том, как поступила бы с Наркевичем

Она заметила, что никогда не любила готовить длинные годовые сообщения, а со СМИ общалась коротко и ясно.
"Я говорила максимум 2–3 минуты, но если начинала говорить, все слушали внимательно, поскольку знали, что скоро закончу", – весело заметила Грибаускайте.
Она сказала, что перед подготовкой к выступлению буквально "загоняла всех".
"Загоняла всех, пресс-службу, себя. Мы подыскивали нюансы, высказывания", – смеялась она.
"СМИ нужна короткая информация. Моя манера идеально подходила – говорила, как отрезала, точно и ясно. Но я к этому готовилась. Есть тема, надо подобрать меткие два слова, чтобы они попали точно в цель", – вспоминала Грибаускайте.
Она порадовалась, что из-за этих своих качеств о ней часто писали СМИ. "Но это не обо мне, о Литве – слушали маленькую страну. (…) Нас слушали так, как некоторые другие большие страны не слушали", – сказала она.
В новой книге есть и копия электронного письма - ее переписка с советниками.
"Боже мой, там такое есть. Я все стерла, разрешила лишь одну показать", – сказала Грибаускайте. Ее бывший советник Даля Ульбинайте поправила ее, сказав, что все сохранили.
Она сказала, что лидер должен брать на себя всю ответственность, а не снимать ее с себя.
"Неважно, какие есть, важно, кого выбираем. И после этого важно, учатся ли они каждый день. Я знаю, что каждый день было творчество, поскольку ситуации не повторяются. Надо брать и конкретно решать. Надо определиться, главное - хочешь ли брать ответственность на себя. (…) я чувствовала, что я за все в ответе. Лидер, который берет на себя ответственность, таким и становится. А если он будет снимать с себя ответственность, ему никто не будет доверять", – заметила Грибаускайте.
На вопрос, удается ли, по ее мнению, учиться министру Ярославу Наркевичу, экс-президент была немногословна.
"Мы об этом в книге не писали. Этого в те 10 лет не было. (…) Все, кого выбрали люди, все с кем связаны ожидания, должны учиться каждый день", – сказала она.
"Планка политической культуры значительно снизилась, как там некоторые говорят - ниже плинтуса", – улыбнулась экс-президент. Она сказала, что в политику возвращаться не собирается.
"Если честно, я думаю, в демократической стране 10 лет достаточно. Когда слишком долго находишься у власти, появляются определенные риски, что чего-то не увидишь, пропустишь. В активной политике я не хочу и не планирую быть. Но в жизни государства участвоват буду", – сказала Грибаускайте.
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