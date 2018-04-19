14 марта члены Европарламента приняли резолюцию об основных принципах взаимоотношений ЕС и Великобритании в будущем. Они отметили, что никакая другая форма отношений не заменит отношения в рамках ЕС. Европарламентарии также добиваются, чтобы Великобритания обязалась обеспечить защиту прав граждан ЕС и чтобы граждане ЕС, которые будут ездить в Англию в переходное время, имели такие же права, как и граждане ЕС, которые приехали до начала Brexit.

Бесконечные переговоры вызывают у жителей Литвы в Великобритании все больше беспокойства. Особенно это беспокоит тех приезжих, кто не получил статус постоянного жителя страны и не успели закрепиться.

"Неизвестно, легко ли будет получить разрешение и официальные документы с разрешениями остаться тем, кто приедет уже после выхода из состава ЕС. Насколько я знаю, за ними будут наблюдать, нелегко будет закрепиться. А пока каждый англичанин относится к иностранцам по-своему – пока ты не признан гражданином их страны, пока у тебя нет паспорта, ты так или иначе - чужой. Это я вижу каждый день. Мы не чувствуем себя в безопасности, но пока те, кто работает официально, лишиться работы не боятся. Я думаю, мы для них важнее как рабочая сила, чем они для нас как какая-то перспектива", - сказала живущая в Англии Угне.

В сентябре 2017 года в британские СМИ попал документ МВД страны, в котором предлагается узаконить разрешение на работу двух уровней. В таком случае все граждане ЕС, которые намерены остаться в Великобритании не больше чем на несколько месяцев, должны получить временные разрешения МВД Великобритания. Эмигранты низкой квалификации лишатся возможности постоянно жить в Великобритании, они смогут работать там не больше двух лет, а квалифицированные работники – от 3 до 5 лет. Такие ограничения побудили бы работодателей в первую очередь искать работников среди англичан. Граждане ЕС смогут приезжать в Великобританию, если уже нашли там работу, а просто приехать и искать - не смогут. Предлагают ввести новый порядок эмиграции с конца 2020 - начала 2021 г.

В конце марта лидеры ЕС утвердили результаты переговоров по Brexit – переходный период и стремление заключить договор о свободной торговле. Переходный период должен начаться с 29 марта 2019 г., когда Англия официально выйдет из состава ЕС, и будет длиться до декабря 2020 г. Окончательно переговоры по Brexitпланируют завершить до октября 2018 года.