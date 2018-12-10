"Сейчас очень хорошо. Просто хорошо", – сказала DELFI после окончания "Последнего звонка" учитель из Вильнюса Эльвира Лашене. Она заметила, что верила в то, что эта акция будет мирной. "Я не думала, что что-то будет не так, я всегда повторяла, что это безопасная и мирная акция", – сказала педагог.

О чувстве спокойствия говорили и другие находящиеся в министерстве учителя. Их здесь больше 20.

"В определенном смысле чувство приятное. Радостное. Мы бесконечно благодарны за эту поддержку. Пока мы не совсем понимаем, что произошло", – сказала DELFI клайпедчанка Лилия Бручкене.

"Нас беспокоил хаос, который поднимали в СМИ в связи с возможными провокациями, – заметила учитель. – В публичном пространстве много говорили о возможных провокациях, инцидентах, поэтому, конечно, обеспокоенность была. Мы здесь как будто закрыты, однако мы чувствуем свою ответственность, мы не хотели, чтобы кто-то пострадал за то, что приехал поддержать нас".

Учитель Гинтарас Петрайтис был удивлен тем, что в воскресенье учителей поддержало такое количество людей. "Сложно точно подсчитать, но только у министерства было множество людей", – сказал учитель из Паневежиса.

"Я очень рада. Эта акция всех объединила: и молодых и старых. Это была волна подъема, собрались светлые лица. Мы все понимаем, что без науки Литва не может идти дальше, надо смотреть в будущее детей", – сказала учитель из Вильнюса Дайва Курцявичене.

Она благодарила всех, кто в воскресенье собрался на митинг и участвовал в акции протеста.

Курцявичене сказала, что во время митинга в министерство приехал не только канцлер Томас Даукантас, но и ВРИО министра науки и образования Рокас Масюлис. "Я надеюсь, он поймет и поможет. Его глаза показывают, что он - может дать надежду учителям", – сказала она.

Нахлынувшему чувству покоя рад и лидер Литовского профсоюза работников системы образования Андрюс Навицкас.

"Как я надеялся, так и было, – заметил он. – Мы говорили, что это акция культурных людей – так и произошло".

Сейчас живущим в министерстве учителям снова включили телевидение, подключили интернет, открыли души. Навицкас пошутил, что "колония строгого режима стала колонией облегченного режима", и благодарит за это ВРИО министра науки и образования. "Я думаю, это фактор человечности министра, – сказал Навицкас. – Он отнесся по-человечески и решил эти вопросы".

После акции протеста к учителям в министерство приехал и Андрюс Тапинас, который был вдохновителем этой акции. "Я думаю, на площади (у здания правительства, где проходил митинг – DELFI) было около 8000, а всего (участвовали в акции – DELFI) – около 10 000, – сказал Тапинас. – Не все поместились на площади, поэтому те, кто пришел последними, увидели, что физически места нет".

Тапинас сказал, что во время акции протеста в центре Вильнюса был задержан один нетрезвый человек, других инцидентов не было. Однако он прибавил, что неясно, был ли он участником акции.

Однако общественный деятель признал, что его сон перед акцией не был спокойным. "Перед такими мероприятиями всегда спится неспокойно, поскольку не знаешь, удастся ли, соберутся ли люди, приедут ли профсоюзы, не смешается ли небо с землей", – сказал Тапинас.