В связи с такими действиями Юшки государство понесло большой ущерб, констатировал Вильнюсский участковый суд – судья Гедре Норвилене объявила, что бывший глава Вильнюсского отделения НЗС виновен в злоупотреблении служебным положением.

"Обвиняемый, будучи госслужащим и обладая исключительным правом действовать от имени Литовского государства, нарушив законы, интересы Литвы, НЗС и общества, дискредитировал госведомство – НЗС, унизил звание госслужащего и главы отделения госведомства в глазах своих подчиненных и других лиц, побуждал своих подчиненных нарушать законы и таким образом злоупотреблял служебным положением", – отметила судья Норвилене.

По предложению прокурора Вильнюсской окружной прокуратуры Юрате Карчинскене, суд назначил Юшке штраф в размере 300 МПУ (11 298 евро), который он должен выплатить в течение года.

Кроме того, Юшка в течение двух лет не может быть избран или назначен на какие-либо должности в государственных и муниципальных ведомствах, компаниях, неправительственных организациях.

Поскольку Юшка признал свою вину, сказал, что сожалеет о содеянном, дело рассматривалось в упрощенном порядке. Но точка в этой истории еще не поставлена – прокуратура уже заканчивает расследование в деле, касающемся предпринимателей, которые пытались незаконно завладеть государственной землей.

В ходе расследования допросили и бывшую главу НЗС Гинейкайте, однако не было получено данных о том, что она могла совершить какие-либо преступные деяния, несмотря на то, что Юшка во время допросов сказал, что все, за что его осудили, он делал по указанию Гинейкайте.

Согласно делу, установлено, что с 25 февраля 2015 г. до 15 марта того же года злоупотреблял служебным положением, сдав в аренду компании Fucus участок государственной земли (1,4717 га) в Вильнюсе, на Эйшишском шоссе, не объявив аукцион. Средняя стоимость участка на рынке – 313 000 евро.

По данным суда, Юшка передал своей подчиненной документы на этот участок и велел все согласовать по закону, даже если и найдут какие-то недочеты. Документы, по закону, должна была готовить его заместитель, но Юшка незаконно подготовил их сам, а потом велел другому подчиненному подготовить приказ об аренде и договор. Когда документы были готовы, Юшка, зная, что для этого нет никаких оснований, подписал приказ о передаче участка компании Fucus, а потом и договор об аренде. Предпринимателям землю сдали в аренду на 54 года.

Во время расследования Юшка утверждал, что ВРИО Вильнюсским отделом его назначила Гинейкайте.

"Нас связывали чисто деловые отношения", – сказал он.

Юшка утверждал, что сдать участок в аренду компании Fucus велела Гинейкайте. Так он и поступил, по его словам.

"Я думал, что все закончилось, но через какое-то время прокурор обратился с заявкой на расторжение договора об аренде этого участка, – рассказал Юшка. – После этого Гинейкайте вызвала меня к себе и сказала, что нечего беспокоиться, что она защитит меня, как я тогда понял, от Минсельхоза, правоохраны и т.п., но она в подробности не вдавалась".

Позже сотрудники Службы спецрасследования провели обыск в кабинете Юшки.

После него он поехал к Гинейкайте. Она говорила с ним не в кабинете, а во внутреннем дворике, она курила, нервничала, боялась, что ССР найдет в компьютере Юшки электронную переписку с ней.

Сам Юшка уверял, что не знал, что документы на участок были фальсифицированы.

Он признал, что злоупотребил своими полномочиями и просил учесть чистосердечное признание, помощь расследованию, сожалел о содеянном.

Расследование было начато после поступления анонимного письма. Предполагают, что его написали сотрудники Вильнюсского отделения НЗС.