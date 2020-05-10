После 43 новых случаев коронавируса в Литве - предупреждение эпидемиолога: это уже плохо

По данным министерства, в субботу и пятницу было подтверждено в общей сложности 43 новых случая: хотя в субботу объявили, что в пятницу было 8 новых случаев, по данным министерства оказалось, что их было больше.

Более конкретно - в настоящее время уточняется, но общее число новых случаев COVID-19 за два дня составляет 43.

Люди расслабляются, поэтому количество случаев увеличивается

Д. Размувене сказала радио LRT, что на число людей, инфицированных корановирусом, также влияет ослабленный карантин.

"Тест должен быть отправлен, и тот человек, которому тест проводился, должен быть найден.

Так проводится эпидемиологическое исследование. Этот процесс действительно отнимает много времени, поэтому вчера (в субботу - LRT.lt) было объявлено о 8 новых случаях из тех 43 , а сегодня (в воскресенье - LRT.lt) - 35. Большинство из них, т.е. 15 случаев, были зарегистрированы в доме престарелых в Антавиляй, а 10 - в Вильнюсской городской клинической больнице. Итак, вот два больших очага.

Но дело в том, что количество случаев растет, что уже плохо. Когда люди расслабляются, это мы видим из того, что происходит в Старом городе и в других местах, имеем увеличение числа случаев", - пояснила Д. Размувене радио LRT.

Выздоровели 828 человек, еще 597 больны, 50 человек умерли. За вчерашний день был проведен 3581 тест, всего - 183 тысячи. 913 теста.