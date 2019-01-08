После 18-градусного мороза ждут резкие перемены

Во вторник в Литве будет облачно. Во многих районах ожидаются осадки, в Восточной Литве небольшой снег. На западе местами вьюга. Будет дуть южный, юго-восточный ветер, скорость ветра 8–13 м/с, местами порывы составят 15 м/с. Температура воздуха 1–6 градусов мороза, на взморье около 0.
В среду ночью во многих районах будет идти снег. Температура опустится до 5–10 градусов мороза. Днем будет 3–8 градусов мороза. Ветер успокоится.
В четверг осадки прекратятся, ночью температура опустится до 8–13, местами до 14–17 градусов мороза. Днем без осадков. Днем будет 5–10, на востоке страны 11–12 градусов мороза.
Самой холодной на этой неделе будет ночь на пятницу – в эту ночь во многих районах температура опустится до 10–15, местами до 16–18 градусов ниже нуля. В пятницу днем прогнозируют смешанные осадки, которые принесут потепление. В пятницу вечером будет 0–5 градусов мороза, на взморье около 0.
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