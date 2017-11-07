"Неужели коммунистический террор был менее преступным, чем нацистский? Почему у Бранденбургских ворот терпят этих коммунистов?" - написал Дарюс Сeмашка по-английски в социальной сети Twitter.
Посол поделился фотографией, на которой видны красные советские флаги.
Was communist terror less criminal than nazi one? Why these commies at the Brandenburg gate are tolerated? pic.twitter.com/xVOaYrciaM— Darius (@DariusSemaska) November 6, 2017
Дипломат сказал BNS, что заметил театрализованное шествие, когда шел на рабочую встречу.
По словам Д. Сeмашки, из-за бремени нацизма часть немцев до сих пор избегает любых попыток приравнять советские тоталитарные преступления к нацистским преступлениям, чтобы не быть обвиненными в реабилитации нацистской Германии или умалении Холокоста. Как полагает посол, этим "злоупотребляет Россия при ведении информационной войны".
Д. Сeмашка отметил, что своим постом в социальной сети хотел еще раз привлечь внимание к преступлениям коммунистических режимов.
Бранденбургские ворота в Берлине с 1989 года являются главным символом объединения Германии.
Литва и еще пять стран Восточной и Центральной Европы в 2010 году призвали Брюссель предусмотреть в масштабе Евросоюза (ЕС) ответственность за отрицание советских преступлений. Во многих странах Западной Европы сейчас запрещено отрицание Холокоста.
По словам историков, жертвами коммунистических режимов в XX веке могли стать 100 млн. человек. Больше всего людей уничтожили режим Иосифа Сталина в Советском Союзе, правление Мао Цзэдуна в Китае и режим красных кхмеров в Камбодже.
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