"Неужели коммунистический террор был менее преступным, чем нацистский? Почему у Бранденбургских ворот терпят этих коммунистов?" - написал Дарюс Сeмашка по-английски в социальной сети Twitter.

Посол поделился фотографией, на которой видны красные советские флаги.

Was communist terror less criminal than nazi one? Why these commies at the Brandenburg gate are tolerated? pic.twitter.com/xVOaYrciaM— Darius (@DariusSemaska) November 6, 2017