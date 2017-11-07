Посол Литвы в Германии говорит, что был неприятно удивлен, когда в понедельник увидел у Бранденбургских ворот в Берлине демонстрацию с советскими флагами и большевистской униформой.
Hammer and sickle
© DELFI / Domantas Pipas

"Неужели коммунистический террор был менее преступным, чем нацистский? Почему у Бранденбургских ворот терпят этих коммунистов?" - написал Дарюс Сeмашка по-английски в социальной сети Twitter.

Посол поделился фотографией, на которой видны красные советские флаги.

Дипломат сказал BNS, что заметил театрализованное шествие, когда шел на рабочую встречу.

По словам Д. Сeмашки, из-за бремени нацизма часть немцев до сих пор избегает любых попыток приравнять советские тоталитарные преступления к нацистским преступлениям, чтобы не быть обвиненными в реабилитации нацистской Германии или умалении Холокоста. Как полагает посол, этим "злоупотребляет Россия при ведении информационной войны".

Д. Сeмашка отметил, что своим постом в социальной сети хотел еще раз привлечь внимание к преступлениям коммунистических режимов.

Бранденбургские ворота в Берлине с 1989 года являются главным символом объединения Германии.

Литва и еще пять стран Восточной и Центральной Европы в 2010 году призвали Брюссель предусмотреть в масштабе Евросоюза (ЕС) ответственность за отрицание советских преступлений. Во многих странах Западной Европы сейчас запрещено отрицание Холокоста.

По словам историков, жертвами коммунистических режимов в XX веке могли стать 100 млн. человек. Больше всего людей уничтожили режим Иосифа Сталина в Советском Союзе, правление Мао Цзэдуна в Китае и режим красных кхмеров в Камбодже.

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