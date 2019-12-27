Люди на главной площади Вильнюса любуются елкой и осматривают прилавки в ярмарочных домиках.
Вильнюсца Дайнюса поразили цены на рождественской ярмарке.
"Люди на ярмарке были, однако их здесь было немного, по сравнению с тем, сколько людей можно встретить на ярмарках в других городах Европы", – сказал мужчина.
"Мы были впятером: трое взрослых и двое детей. Детям всегда хочется то, что они видят. Мы решили взять блинчики. За четыре блинчика, два чая и одно горячее вино мы заплатили 28 евро. Цены повергли в шок", – рассказал Дайнюс.
Он убежден, что цены здесь выше, чем на ярмарках в рождественских городках других европейских городов. Недавно Дайнюс был в Испании, там цены в рождественском городке его не удивили.
"Там, например, рождественские игрушки стоят 1–2 евро. Если цена выше, то они уже необычные. А здесь… Конечно, переводить цены в литы уже не стоит, но вы подумайте, один блин 5 евро – это 17,5 литов. Раньше за такие цены продавцам выцарапали бы глаза", – эмоционально оценил ситуацию Дайнюс.
Он сказал, что после такого дорогого угощения они не решились ничего покупать на ярмарке и отправились домой.
В рождественском городке жители могут не только согреться, выпив чаю и попробовав вафель, но и купить сувениры. Выбор немаленький.
Небольшой пряничный домик стоит 25 евро, а большой 40 евро. Глиняные скульптуры стоят 9–15 евро. Мыло ручной работы стоит 3,6 евро за 100 г. Скиландис на ярмарке стоит 9 евро, яблочный сыр – 2,8 евро за 100 г. Пряник в форме сердца – 4 евро.
Кофе из желудей или корней одуванчика на ярмарке стоит 2 евро за чашку, горячее вино или горячий шоколад – 3 евро. Жареные каштаны на ярмарке продают по 3 евро, пончики 3–5 евро.
Голландские вафли стоят – 2–2,5 евро за штуку.
Блинчики на ярмарке стоят 3,5–5 евро за шт.
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