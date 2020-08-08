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После карантина многие жители столкнулись с тем, что не могли попасть к врачам. Удивила многих пациентов и плата за средства защиты во время посещения зубных врачей. Женщина посетила Жальгирисскую клинику, чтобы ей сделали гигиену полости рта. Полученный счет очень удивил. Представители клиники никаких нарушений не нашли.
Посещение Жальгирисской клиники поразило: за обычную процедуру пришлось заплатить немаленькую сумму
© DELFI montažas

В редакцию обратилась женщина, которая рассказала о своем опыте посещения зубных врачей Жальгирисской клиники.

"У меня проблема - растут зубы мудрости, они давят на другие зубы. Поэтому часто приходится обращаться к врачам. В регистратуру дозвониться сложно, а когда отвечают, говорят: "Пока графика нет, звоните завтра". А что делать, если боль сводит с ума?", – рассказала женщина.

Больше всего ее поразил профилактический визит в Жальгирисскую клинику, где ей сделали гигиену полости рта. Эта процедура обошлась в 75 евро.

"Перед тем, как пойти в клинику, я посмотрела цены - ни у них, ни у частников подобных цен не было. Но делать нечего, пошла платить", - рассказала женщина. Особенно ее поразили строчки в счете-фактуре, где объяснялось, за что она заплатила.

Посещение Жальгирисской клиники поразило: за обычную процедуру пришлось заплатить немаленькую сумму
Kaina, kurią sumokėjo Žalgirio klinikoje
© Asmeninio albumo nuotr.

"Оказывается, врач использовала 2 пары перчаток, хотя процедура заняла 20 минут, а врач перчатки не меняла. В счете был пункт "знакомство с правилами гигиены". Это что? Я так поняла, мне рассказали как правильно чистить зубы, это заняло меньше минуты. Угадайте, сколько этот курс стоил? Больше 4 евро. Где-то было сказано, что мне придется заплатить за это? Нет! С каких пор клиенту не говорят, что за услугу ему придется платить? На сайте клиники сказано, что цену за процедуру считают так - 1,5-2 евро за зуб", – рассказала женщина. На деле получилось 2,5 евро за зуб.

Представитель клиники Линас Залецкас сказал, что все цены в клинике установлены в соответствии с порядком, установленным в документе Nr. 11-96-2, утвержденном министром здравоохранения Литвы приказом Nr. 178 от 26 марта 1996 года. Плюс клиника руководствуется другими документами, в которых установлен порядок индексации цен.

По его словам, в соответствии с действующим порядком, если человек получает платные услуги, он оплачивает лекарства, необходимые средства, одноразовые средства с учетом того, какое их количество было использовано. Залецкас заметил, что в ходе визита пациенту могут предоставить ряд услуг, все они оцениваются отдельно.

Он сказал, что ценник на сайте дает представление о ценах скорее ориентационное, конечная стоимость услуг зависит от состояния конкретного пациента.

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