Жители Литвы, которые возмущаются ценами на литовском взморье, часто утверждают, что отдых там стоит столько же, сколько на юге. Даже премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заметил, что отдых в Испании, по его мнению, обходится дешевле, чем в Литве. Портал DELFI интересовался, на самом ли деле семье из 4 человек (родители и двое детей) удастся отдохнуть за границей за те же деньги, что и в Литве.
Bulgarija
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Каждое лето дискутируют на одну и ту же тему: где отдых дешевле – в Литве или за границей. Ответ на этот вопрос пока никому не удается найти: каждый отдыхает по своим возможностям. Как в Испании, так и в Паланге и Турции отпуск может быть и дешевым, и дорогим. Все зависит от качества выбранных услуг.

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Этим летом "дров в топку подбросила" глава турагентства Kelionių panorama Кристина Граужинене, заявившая в интервью LRT, что, по ее подсчетам, недельный отдых в 5-звездочной гостинице в Турции, включая перелет и питание, будет стоить около 1600 евро. Между тем, по ее словам, 7 ночей в палангской 4-5-звездочной гостинице будет стоить 1300–1400 евро.

Она подчеркнула, что некоторые палангские гостиницы не включают в плату завтраки, а их цена может составлять 8-12 евро на человека. Поэтому с питанием отдых на балтийском море семье из 4 человек может стоить 2000 евро. В свою очередь представители палангских гостиниц подчеркнули, что сравнивать турецкие и палангские 5-звездочные гостиницы нелогично.

По данным Департамента туризма, все больше литовцев едет отдыхать за границу. В прошлом году число туристов выросло на 4%. В прошлом году больше людей ездило в Египет (число путевок выросло на 62,8%), в Турцию (12,6%).

Все чаще жители Литвы ездят и в соседние страны, но, наверное, не всегда только на отдых. В Беларусь в прошлом году ездили 158 200 человек, в Латвию – 233 400, в Польшу – 160 400.

Однако самым популярным направлением остается Турция (23% от всех турпоездок), на втором месте - Греция (11%), Египет - 9%, Испания – 7%, Болгария – 6%.

Пока одни едут за границу, другие отдыхают на литовском взморье. Правда, сколько в среднем в Паланге тратит один житель Литвы, узнать не удастся. Такими данными никто не располагает.

Однако глава Палангского центра туристической информации Раса Кмитене упомянула, что цены на ночлег в Паланге начинаются с 7 евро за человека.

"Каждый человек, каждая группа туристов выбирает по своим возможностям. Паланга - такой курорт, где себе место могут найти люди с разным достатком", – сказала она.

По словам собеседницы, разные цены и в заведениях общепита, обеды дня можно купить по 3,5-10 евро на человека.

Несмотря на то, что жители жалуются на цены, отдыхающих в этом году в Паланге очень много.

Официальных данных о том, сколько жители в среднем тратят за день отдыха в Паланге, нет. В интернете дана следующая информация - организатор поездок Makalius предлагает две ночевки в 5-звездочной гостинице Паланги Vanagupė для семьи из 4 человек за 528 евро. В цену входят завтраки, один обед или ужин и бассейны с баней.

А за 485 евро семья из 4 человек может провести 4 суток в Atostogų parkаs (с завтраками и тремя посещениями бассейна и банной зоны).

Кмитене заметила, что при сравнении цен в Литве и за границей, важно сравнивать услуги такого же качества.

Литовцы активно ездят на отдых в Латвию и Польшу.

На международном портале DELFI проверил минимальные цены на жилье для семьи из 4 человек (на одну ночь в конце августа).

В Паланге цены начинаются от 39 евро, в Вентспилсе – от 23 евро, в Юрмале – от 50 евро, в Лиепае – от 35 евро, в Сопоте – от 56 евро.

Правда, надо сравнивать и расходы на питание. По данным Евростата, в прошлом году цены на питание в Литве составили 82% от средних в ЕС, в Польше – 65%, в Латвии – 95%.

Однако рестораны, по данным Евростата, самые дешевые все же в Литве – 69% от средних в ЕС, в Польше – 74%, в Латвии – 82%.

Если, как посчитала представитель Kelionių panorama, отдых семьи из 4 человек в Паланге стоит 2000 евро, то у турагенств есть что предложить отдыхающим.

По словам представителя Tez Tour Инги Аукштуолите, сейчас самые благоприятные цены в Турции и Греции, а также в Болгарии и Испании.

7-дневный отдых с перелетом и развлечениями для семьи из 4 человек (дети до 12 лет) в Болгарии стоит от 1000 евро, в Греции и Испании – от 1400 евро, в Турции (4-звездочная гостиница) – от 1200 евро.

По словам Аукштуолите, обычно жители готовы платить до 500 евро за каждого отдыхающего.

Такие же цены указывают и клиенты Makalius (Римвидаса Ширвинскаса-Макалюса).

"В Литве цены на курортах на самом деле высокие, особенно летом. Отчасти это обусловлено ростом спроса, поскольку многие литовцы отдыхают летом. Кроме того, самим предпринимателям надо успеть в прошлом он длился всего два месяца, в этом году сезон длиннее, но с Турцией не сравнить, там он длится с марта по ноябрь", – сказал Ширвинскас.

Но он заметил, что не стоит сравнивать 5-звездочные гостиницы в Литве, Турции и Болгарии.

"В Литве качество выше, обслуживание более высокого качества. Вряд ли у нас бывают клиенты, недовольные обслуживанием в 5* гостинице. А вот в Турции и 5* звездочную гостиницу нужно тщательно подбирать", – заметил специалист.

"Несколько лет назад стала популярной Одесса. Цены там низкие, перелеты недорогие, выбор гостиниц большой. Можно ли сравнивать это с нашим взморьем? Я считаю, что наше намного красивее, пусть и цены выше", – заметил он.

Он прибавил, что в Польшу и Латвию ездят те жители, которым литовское взморье надоело или которые хотят сэкономить.

По подсчетам Ширвинскаса, отдых семьи из 4 человек на Крите может стоить 1036 евро (только с завтраками). "Все включено" обойдется в 1436–1596 евро. Отдых в Болгарии стоит от 1084 евро.

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