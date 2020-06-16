"Мы еще хотим жить. Нам очень плохо без помощи врачей. Бывают боли, нужно сделать укол, а негде. Приходится каждый день вызывать скорую", – возмущаются пациенты Крекенавского центра первичной медицинской помощи – жители деревень Жибартоняй, Митрунай, Райчёняй, Линкайчай, Бурвяляй, Жидяляй.
"Среди нас много сердечников, есть диабетики, им надо сдавать кровь, а сделать это негде. Аурелиюс Верига смягчил условия, многие амбулатории работают, а у нас тишина", – писали жители.
Такое письмо было неожиданным для главврача Крекенавской амбулатории Нийоле Лекараускене.
"Вы меня удивили. Никто ко мне с жалобами не обращался. Мы работаем в соответствии с действующим порядком", – сказала врач.
По ее словам, на сайте амбулатории есть порядок работы в нынешних условиях. Амбулатория работает с 11 мая.
Лекараускене сказала, что, как и везде, в первую очередь пациентов консультируют по телефону, но есть и график приема. Пока врач принимает двоих человек в час, поскольку после каждого пациента надо проветривать и дезинфицировать помещение.
Лекараускене сказала, что очередей нет, но как и во всех поликлиниках предоставляют больше услуг дистанционно – выписывают электронные рецепты, продлевают больничные, выдают направления.
"Много делаем дистанционно и успешно". По ее словам, анализы крови берут в прежнем порядке.
По словам Лекараускене, амбулатория работала и в карантин – предоставляла неотложную помощь.
"Мы очень рады, что в Крекенаве не было COVID-19", – сказала врач.
"То, что я скажу, прозвучит банально. Врачи говорят, что некоторые люди приходили просто поговорить, пообщаться между собой. С другой стороны - общение тоже часть лечения. (...) Жаль, что этого не осталось", – сказала Лекараускене.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Минздрав Литвы объявил список из 45 стран, в которых ситуация с коронавирусом остается сложной (7)
Минздрав Литвы утвердил список 45 стран, в которых за...
Порядок записи к врачам сводит жителей Литвы с ума: мы еще хотим жить (4)
Литва в режиме карантина живет почти три месяца,...
Прохлада отступает: со вторника установится теплая погода (4)
После недолгого прохладного периода в Литву...
Со среды ношение масок в Литве станет необязательным (15)
Представитель правительства Литвы Гедрюс Сурплис...
В ожидании окончания карантина: жители Литвы уже не понимают, что разрешено, а что - нет (22)
Большая часть жителей Литвы считает, что получает...