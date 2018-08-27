Наверное, нет ничего нового в том, что иностранца в Литву привела любовь. "Примерно 20 лет назад я встретил в Португалии очень красивую литовку, поэтому и приехал сюда", – начал свой рассказ Гомес.

Однако сразу он не решился поселиться в Литве. Такое решение он принял 10 лет назад, но сделал это не только из любви, но и ради учебы.

"В Португалии я изучал архитектуру, но окончил учебу уже в Литве. Я несколько лет проходил стажировку в "Вильнюсской студии архитектуры", но я плохо говорил и писал по-литовски, а в архитектуре к языку высокие требования", – рассказал Гомес.

В июне исполнился год с того дня, как Гомес устроился работать водителем троллейбуса. Такое желание у него появилось неспроста. Во-первых, ему нравиться управлять автомобилем, а уже за руль водителя троллейбуса его привели обстоятельства.

"Мне нравится водить в принципе. Когда я служил в армии, управлял грузовиком. А здесь в Литве друзья говорили, что нужны водители троллейбусов, но никто не идет туда работать. Умение управлять грузовиком мне помогло, но управлять троллейбусом легче", – сказал Гомес.

Однако есть и менее приятные вещи. Больше всего Гомесу не нравится, что приходится работать по скользящему графику. То есть - неделю с утра, другую – по вечерам.

"У нас такой график, что неделю мы работаем утром, неделю вечером. Это сложно психологически, это мешает биологическим часам. Если удается договориться и работать только с утра - это хорошо", – назвал самый большой недостаток работы Гомес.

Что касается культуры вождения и сравнения Литвы с Португалией, то большой разницы он не видит.

"Я считаю, культура вождения не очень отличается. В Португалии движение более интенсивное, больше автомобилей, поэтому там больше проблем, но сама культура вождения не отличается", – считает Гомес.

Что касается самого управления троллейбусом, он признал, что водители к троллейбусам не толерантны, поэтому предлагает провести мероприятие для ознакомления водителей со спецификой управления троллейбусом, чтобы они поняли, почему троллейбус едет медленно.

"К примеру, максимальная скорость троллейбуса 50 км/ч, но чаще всего она составляет 20–30 км/ч, водители злятся, они не понимают, что мы следим за дорогой не только спереди, сбоку и сзади, но и сверху, надо наблюдать за линией", – заметил Гомес.

Его небольшая скорость троллейбуса не беспокоит, а на вопрос, хотел ли бы он ездит быстрее, Гомес ответил вопросом.

"Зачем? Можно любоваться городом, пейзажами. Например, я заметил, что пассажиры троллейбусов смотрят в боковые окна, а пассажиры автомобилей - вперед", – сказал Гомес.