Портрет среднестатистического кандидата в парламент Литвы: образованный мужчина 50 лет

Такой портрет среднестатистического кандидата 11 сентября представил ГИК Литвы, собрав данные об образовании, семейном положении, имуществе кандидатов.
Всего зарегистрировано 1755 кандидатов. По сравнению с 2016 годом, это на 339 больше (было 1416).
Как и на прошлых выборах, большая часть кандидатов - мужчины (66,7%). Остальные 33,3% - женщины.
Мужчины доминируют в большинстве списков политических партий. Только в списке Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей женщин больше чем мужчин - 63%.
Меньше всего женщин в списке Национального объединения – 15%.
Самые популярные имена кандидатов в этом году – Витаутас, Кястутис, Саулюс, Томас, Арунас. Среди женщин чаще встречаюся Дайвы, Лины, Янины, Кристины и Расы.
Почти 64% кандидатов указали, что находятся в браке. 19 кандидатов декларировали партнерские отношения. 201 кандидат неженат или не замужем. 48 кандидатов - вдовы или вдовцы. 187 кандидатов разведены, а 185 не предоставили данные о семейном положении.
Кандидаты должны были указать была ли у них судимость. Почти 98% кандидатов указали, что не были судимы. 2% декларировали судимость, их зарегистрировали в список кандидатов.
Напомним, что выборы в парламент Литвы состоятся 11 октября.
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