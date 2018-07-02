По сведениям DELFI, все началось две года назад. Тогда 11-летний мальчик стал поздно возвращаться домой, несколько раз вообще не вернулся. Мать обратилась в полицию.

Мать обращалась к социальным работникам, ребенка лечили в Наркологическом центре.

Несмотря на все усилия матери, ребенок употреблял алкоголь. Он неоднократно попадал в руки полиции. Был наказан за то, что спал в общественном месте, за появление нетрезвым в общественном месте, за разного рода преступления, в которых участвовал с другими ребятами. В их числе были как совершеннолетние, так и несовершеннолетние. Всего насчитывается 30 инцидентов и преступлений.

"Он общался с лицами, которые попадали в поле зрения полиции, совершали преступления, – сказал DELFI заместитель начальника полиции Вильнюсского округа Миндаугас Стравинскас. – Значит, его социальное окружение было склонно совершать преступления".

Врио главы Государственной службы по правам детей и усыновлению Ян Мациевский сказал DELFI, что семья была известна их службе. Было известно и о планах уехать за границу.

"Обращались, им оказывали помощь, – сказал Мациевский. – Его вопрос решала Комиссия по делам детей, ему назначили минимальные меры контроля". Он с матерью планировал уехать за границу к отцу".

"Таким образом пытались решить вопрос поведения ребенка", – сказал Мациевский. По его словам, с семьей работали социальные работники.

Знакомый матери ребенка сказал, что женщине Государственная служба по правам детей и усыновлению неоднократно назначала штрафы. Таких данных у Мациевского нет, но он не отрицал, что это возможно.

"Может быть, что была административная ответственность за неправильное использование родительских прав и т.п. Такова практика: если родители ничего не делают для решения проблем, могут привлечь к административной ответственности".

Мациевский сказал, что женщина охотно общалась с социальными работниками: "В каких условиях жил ребенок, мы не знаем. Семья в группу социального риска не входила. Не было данных о том, что мать не смотрит за ребенком, она общалась с социальными работниками, выполняла их указания, но сам ребенок сбегал из дома, бродяжничал".

Мать ребенка обращалась за помощью не только в службу по правам детей, но и в Наркологический центр, мальчик там проходил лечение. "Были определенные действия. Оказали определенную помощь,но, видно, ошибки были допущены раньше, когда ребенок был маленьким. в результате проблема вылилась в такое несчастье", – сказал Мациевский.

По сведениям DELFI, сам ребенок понял, что попал в плохую компанию. Он неоднократно говорил матери, что не может выйти из нее, боится за семью.

Мать мальчика сказала, что обращалась в полицию, в надежде, что сотрудники полиции могут его изолировать, и он изменится, но это не удалось. Он не боялся полиции, поскольку знал, что его не могут привлечь к уголовной ответственности.

2 июля заместитель начальника полиции Вильнюсского округа Миндаугас Стравинскас на пресс-конференции сообщил, что совершенное в выходные убийство 13-летнего ребенка, похоже, было незапланированным, оно произошло спонтанно.

субботу, в 17.30 ч., поступило сообщение о том, что на ул. Шилтнамю был жестоко избит подросток. В полицию об экзекуции сообщил друг пострадавшего. Он рассказал, что двое подростков забили его камнями. Ребенок пытался бежать, но ему не удалось это сделать.

Кстати, ребенок, рассказавший о происшествии и указавший место происшествия, потом убежал, но полиция его нашла. По словам Стравинскаса, версия, что он мог быть участником преступления не исключена, но мало вероятна.

Полиция задержала двух подозреваемых – 16 и 17 лет.

Подозреваемые и их жертва, по сведениям полиции, были друзьями, вместе воровали, совершали другие преступления. В отношении одного из подозреваемых уже было заведено дело в связи с нанесением физических увечий.

Покойного воспитывала мать, его отец работает за границей.