У многих жителей Литвы этот праздник ассоциируется с советским временем, приходящими домой нетрезвыми мужчинами с нарциссами и красными тюльпанами в руках.

В СССР 8 марта был государственный праздник, выходной, в этот день проводили множество мероприятий, посвященных прославлению героизма советской женщины. В постсоветских странах этот праздник не привел к эмансипации, а традиционные установки о роли мужчин и женщин в обществе и семье, равенстве полов меняются намного медленнее, чем на западе. Литва - отличный пример этого, она выделяется большим количеством жителей, разделяющих патриархальные взгляды на роль полов.

Vyrų ir moterų darbas © Organizacijos nuotr.

Позиции мужчин и женщин в этом вопросе сильно отличаются: 49% мужчин и 42% женщин считают, что мужское дело - зарабатывать деньги для семьи, а женское – заниматься хозяйством, однако 57% мужчин считают, что лучшие политики - мужчины (среди женщин таких 28%); 56% мужчин считают, что лучшие предприниматели - мужчины (среди женщин таких 24%).

Vyrų ir moterų darbas © Organizacijos nuotr.

В странах Западной и Северной Европы эти утверждения разделяют в 4 и больше раз меньше жителей, а мнение мужчин и женщин так сильно не отличается.

Вы скажете, что это потому, что Литва- католическая страна? Поляки, словенцы, испанцы - тоже католики, но среди них людей, разделяющих таких взгляды в 4 раза меньше. По этим установкам мы ближе к Беларуси и России, где такие патриархальные установки распространены еще шире, чем в Литве.

За 30 лет независимости жители Литвы стали менее консервативны, но на скорые перемены в этой сфере надеяться не стоит: на данный момент мнение молодежи почти не отличается от мнения людей старшего поколения.