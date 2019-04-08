В ночь на понедельник в Литве было малооблачно, без дождя. Температура во многих районах снизится до 0 градусов.
© DELFI / Karolina Pansevič

Днем в восточные и южные районы юго-восточный ветер еще принесет тепло, воздух прогреется до 13-16 градусов, однако на западе и на севере страны уже станет прохладнее, температура будет ниже 10 градусов.

Местами прогнозируют небольшие дожди. Вечером холоднее станет и в южной части Литвы. Теплый период завершится.

Во вторник уже будет холодно. Днем воздух прогреется всего до 4-9 градусов тепла.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Депутаты решают, может ли водительское удостоверение в Литве использоваться для идентификации личности (2)

Бизнес призывает парламент Литвы как можно скорее...

Сгорел дом родителей Линаса Каралюса: просьба о помощи (25)

В минувшие выходные бывший исполнитель, член группы ŽAS...

Служба спецрасследований задержала бывшего посла Литвы в России Шидлаускаса (33)

Сотрудники Вильнюсского управления Службы...

Порадовались и довольно: тепло уходит из Литвы (3)

В ночь на понедельник в Литве было малооблачно, без...

Госпитализирован глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига (58)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига был...

TOP новостей

Государственные аптеки в Литве становятся реальностью: обещают низкие цены (20)

Многие государственные ведомства и ассоциации...

Служба спецрасследований задержала бывшего посла Литвы в России Шидлаускаса (33)

Сотрудники Вильнюсского управления Службы...

Кандидат в ЕП в Вильнюсе разбил памятную доску в честь генерала Ветры (9)

В столице Литвы 8 апреля утром была разбита памятная...

Депутаты решают, может ли водительское удостоверение в Литве использоваться для идентификации личности (2)

Бизнес призывает парламент Литвы как можно скорее...

Порадовались и довольно: тепло уходит из Литвы (3)

В ночь на понедельник в Литве было малооблачно, без...