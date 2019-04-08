Днем в восточные и южные районы юго-восточный ветер еще принесет тепло, воздух прогреется до 13-16 градусов, однако на западе и на севере страны уже станет прохладнее, температура будет ниже 10 градусов.

Местами прогнозируют небольшие дожди. Вечером холоднее станет и в южной части Литвы. Теплый период завершится.

Во вторник уже будет холодно. Днем воздух прогреется всего до 4-9 градусов тепла.