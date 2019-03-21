В четверг, 21 марта, депутаты обсуждали поправки к Уставу сейма и не согласились с предложением снижать зарплату за неявку на парламентские заседания.
Социал-трудовик Артурас Скарджюс заявил, что депутатам нередко приходится одновременно быть в нескольких местах, поэтому нельзя их наказывать на неявку на заседания.
"При рассмотрении таких вопросов, я бы хотел обратить внимание на то, что парламент - это не детский сад. В конце концов, здесь сознательные люди, представители власти, прекрасно понимающие, что делают, как делают и чаще всего им одновременно приходится выполнять несколько дел, находиться в нескольких местах", – сказал он.
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