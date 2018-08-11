В результате журналистского расследования выяснилось, что глава пиццерии задолжала многим работникам, при этом не удалось найти никаких документов, свидетельствующих о банкротстве компании.

Со своей проблемой Л.К. пришла в редакцию издания Tauragės kurjeris и попросила о помощи. Она работала в пиццерии Piri Piri и не получила денег за отработанные дни. Работодатель не заплатил ей 110 евро.

Л.К. рассказала, что в пиццерию ее послали от Биржи труда. Зарплату там обещали минимальную. 30 мая глава пиццерии Эдита Ацас устроила ее на работу помощницей на кухне. Женщина записывала, сколько часов отработала. Но через несколько дней - 2 июня - она пришла на работу и увидела, что хозяйка пиццерии плачет. Ацас сказала, что уволилась работница, которая обучала меня, и чтобы Л.К. тоже писала заявление об увольнении. А потом прибавила, что пиццерия обанкротилась.

Л.К. написала заявление об увольнении, но расчет не получила. после этого она обратилась в Государственную инспекцию по труду. На заседании комиссии, на котором сама Л.К. не присутствовала, установили долг в 78,40 евро, но и эту сумму Ацас ей не выплатила.

Журналисту позиция Ацас показалась странной, она заявила, что компания обанкротилась, а между тем 29 июня на странице пиццерии в Facebook сообщалось, что после отпуска пиццерия снова начинает работать на полную мощность. На сайте www.rekvizitai.lt также нет данных о банкротстве этой компании.

Но на встрече с журналистом и Л.К. Ацас повторила, что компания на грани банкротства и заявила, что ничего платить не будет, все заплатят кредиторы (т.е. Гарантийный фонд).

"Да, процедура объявления банкротства начата. Я что ли установлю кредитора? Я назначу день суда? Когда назначат, я не знаю. Сначала кредитор рассчитается с работниками. До свидания", – сказала Ацас (директор перепутала кредитора с администратором банкротства).

Представитель Биржи труда сказал, что пиццерия закрыта с 27 июня, больше туда работников не посылают. Кроме того, Биржа труда не знала, что людям, которых она посылала в эту пиццерию, не платили зарплату.

Представитель Государственной инспекции по труду Мария Черешкявичюте рассказала, что только в этом году комиссия рассмотрела 7 исков работников к ЗАО Redvina, которому принадлежит пиццерия в Таураге. Она сказала, что по данным ГИТ эта компания - действующее юридическое лицо.

Заведующий Таурагского отделения ГИТ Раймундас Леонавичюс заметил, что работники с решением комиссии должны обращаться к приставу для взыскания долга с компании.

По данным rekvizitai.lt, в Redvina работают 5 человек, средняя зарплата там очень низкая - 242 евро "на бумаге". Компания должна "Содре" 9000 евро.