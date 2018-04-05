Работник центра письменно принес извинения близким Лебрикасов за то, что назвал жертв жестокого преступления сотрудниками госбезопасности и тем самым ввел в заблуждение депутата Арвидаса Анушаускаса.

Однако близкие покойных намерены выявить виновных, личности которых местным жителям известны уже давно.

Об этой трагедии публично стало известно в ноябре 2017 года. Тогда Кепянис заявил, что партизаны убили семью его друга Юргиса Лебрикаса и предложил поставить памятник партизанам и сотрудникам госбезопасности. Это вызвало ажиотаж, а консерватор Анушаускас заявил, что трое из четырех убитых были сотрудникам госбезопасности.

ЛЦИГС признал, что не располагает данными о том, что Лебрикасы были сотрудникам госбезопасности, и провел более исчерпывающее исследование.

Его результаты, касающиеся Станисловаса, Казимераса и Йонаса Лебрикасов, появились недавно.

"Обобщая ранее представленную информацию, сообщаем, что данные различных исследованных архивов - НКВД МВД, МГБ и др. архивов не подтверждают заявления, будто Станисловас, Казимерас и Йонас Лебрикасы были народными защитниками", – сказано в ответе, полученном родственницей покойных Юзе Лебрикайте-Кускене.

Далее информируют, что в имеющихся исследовательских материалах и утверждениях Юргиса Лебрикаса, появившихся через несколько десятков лет после происшествия, есть данные только о возможной службе в отряде защитников народа Йонаса Лебрикаса. В данный момент центр проверяет эту информацию и обещает информировать о результатах в будущем.

Интересно, что информацию распространили сотрудник ЛЦИГС Гинтарас Шидлаускас и депутат Арвидас Анушаускас.

Лебрикасы были убиты в ночь с 7 на 8 декабря 1947 года. В ту ночь в деревне Вайчай (Шилальский район) партизаны убили супругов Станисловаса Лебрикаса (70 лет) и Розалию Лебрикене (67 лет), их сыновей Казиса (40 лет) и Йонаса (30 лет), а также их беременную невестку Александру (25 лет).

"Когда убили, разграбили усадьбу, ничего не осталось, не было даже во что одеть перед похоронами. До сих пор никто не знает, за что убили, конечно, местные жители до сих пор называют имена тех, кто убивал, были братья Бержинисы и другие. Может, из мести, может, чтобы обокрасть", – сказала родственница покойных Янина Лебрикене, которая помогает 92-летней дочери покойных Юзе Лебрикайте-Кускене добиться правды. Во время трагедии муж Янины Юргис лишился родителей.

О трагедии рассказала Эльзе - немка, которая помогала семье по хозяйству и присматривала за детьми. Она сказала, что дети плакали, Юргюкаса вырвали из рук матери и увели родителей в дом дедушки и бабушки. По словам Эльзе, палачи еще думали, что делать с детьми.

И это еще не все, что пережила семья. Дочь Станисловаса и Розалии Лебрикасов Теодора Лебрикайте-Гечене в том же году перед убийством семьи была сослана в Сибирь за то, что ее 16-летний сын Витукас ушел в лес к партизанам. Где погиб Витукас и где его могила, никто не знает. Младший сын Теодоры 4-летний Римас остался у дедушки с бабушкой. Муж Теодоры был офицером независимой Литвы, его судьба не известна.

4-летний Римас и был очевидцем трагедии и провел у тел убитых всю ночь до утра, когда в дом пришли соседи. После трагедии какое-то время он рос у Юзе, других детей забрали сестры их матери. Юргис потом оказался в детском доме, поскольку воспитывавшая его тетя умерла. Позже Римаса в Сибирь забрала его мать Теодора.

"Соседи потом рассказали, что пожилая Розалия была жестоко убита, ей стреляли в голову, в буквальном смысле собирали мозги. Палачи сначала пытали своих жертв. На пожилой женщине была шуба, видно, чтобы ее не испачкать кровью, женщину избивали. Но шубу все равно замарали кровью других членов семьи. Как можно назвать таких людей? Я хочу их найти. Они не были патриотами, они грабили, насиловали, они не были борцами за свободу", – сказала Лебрикене.

Гробы убитым сделали соседи. Пока велось следствие, тела неделю лежали в усадьбе.

По словам Лебрикене, никто не собирался предавать эту историю огласке, но, после того как на годовщину смерти ее мужа приехал Кепянис, он рассказал историю Лебрикасов в фейсбуке. Тогда-то все и началось.

В ноябре 2017 года Лебрикайте-Кускене удивилась, увидев в Lietuvos žinios статью "Члены семьи друга Кепяниса, пострадавшие от партизан – сотрудники госбезопасности". Сотрудниками госбезопасности назвали всех троих убитых мужчин – Станисловаса (фермер), Йонаса (фермер) и Казиса (егеря).

Лебрикайте-Кускене обратилась в ЛЦИГС. Она сказала, что всю жизнь пыталась выяснить, кто убил членов ее семьи и понесли ли они какое-то наказание. Но ни госведомства, ни ЛЦИГС никакой информации ей не предоставляли, в том числе у нее не было никакой информации о том, что ее близкие могли быть сотрудниками госбезопасности. В ответах утверждали, что членов ее семьи при невыясненных обстоятельствах убили партизаны.

Она потребовала, чтобы ЛЦИГС подтвердил документально информацию, которая появилась в газете (там утверждалось, что убитые члены ее семьи были хорошо вооруженными сотрудниками госбезопасности).

Никаких документов Лебрикайте-Кускене не получила, вместо этого пришло странное письмо, написанное от руки специалистом ЛЦИГС Шидлаускасом. Он посмотрел базу данных ЛЦИГС.

"К моему удивлению, там указано, что Йонас и Казимерас были сотрудниками госбезопасности. В 2004 г. вы писали ЛЦИГС, что в конце 1944 г. после того, как прекратили вербовку в советскую армию, Йонас начал работать в милиции, стал "защитником народа". Это утверждение привело меня к мысли, что информация в системе верна", – писал Шидлаускас.

"В любом случае я признаю вину за появление публичной информации и последующие неверные интерпретации. Я понимаю, что за последствия мне придется ответить, я готов к этому. (…) Примите извинения за нанесенную боль вам, вашему мужу и членам семьи Лебрикасов", – писал Шидлаускас, заметив, что он в свое время не заметил, что семья Лебрикасов находится в списке убитых сотрудниками НКВД. После окончания расследования он намерен обратиться в газету, чтобы напечатать опровержение информации и извинения.

После получения этого письма Лебрикайте-Кускене еще раз обратилась в ЛЦИГС и попросила провести служебное расследование. Сама женщина пытается выяснить, кто убил членов ее семьи, с 1988 года. Она требует, чтобы ЛЦИГС предъявил документы, на основе которых членов ее семьи назвали сотрудниками госбезопасности. Ответа до сих пор не поступило.

Директор ЛЦИГС Тересе-Бируте Бураускайте признала, что служащий их центра совершил ошибку.

"Наш очень профессиональный служащий Шидлаускас, поддавшись каким-то эмоциям – знаете, все мы иногда ошибаемся, – но он поступил этично, он извинился и рассказал о причинах. Наша позиция – искать правду, насколько это возможно по оставшимся документам, объему, степени исследования и т.д, только в силу этих обстоятельств и можем дать ответ", – сказала Бураускайте.

На вопрос, почему нет официальных извинений ЛЦИГС, а только личное письмо служащего, она заметила, что не может отвечать за то, что Шидлаускас сказал Анушаускасу и напечатали СМИ.

Она обещала оценить действия Шидлаускаса и сказала, что убийц семьи Лебрикасов ищут.

Близкие убитых убеждены, что настоящие убийцы известны давно.

По сведениям Лебрикене, ЛЦИГС располагает протоколом с фамилиями тех, кто участвовал в убийстве. Тем более, по ее словам, их фамилии известны местным жителям, а при этом участвовавшим в убийстве братьям Бержинисам был поставлен памятник, который люди время от времени обливают краской.

Ей доводилось слышать и свидетельства очевидцев, но они утверждали, что сами только стояли на страже.

"Я понимаю – было сопротивление, надо почтить это на политическом уровне, все правильно, но должна быть справедливость, нельзя однозначно всех делать героями. Их нам не хотят называть. Страшные дела творятся. Я обратилась в редакцию газеты с просьбой напечатать опровержение - никакой реакции", – сказала Лебрикене.

Она предполагает, почему близких мужа объявили сотрудниками госбезопасности: "Шидлаускас хотел угодить Анушаускасу, а тот хотел поддеть Кепяниса, а то, что это коснется людей, их не волнует".

По мнению борца за свободу Альфонсаса Кускиса, Лебрикасов могли убить сотрудники НКВД, чтобы скомпрометировать партизан. По его словам, в то время сложно было отличить партизан от криминальных личностей – НКВД внедрял в отряды партизан своих боевиков, которые руками партизан убивали и грабили людей. Это компрометировало партизан в глазах жителей. Кроме того, это было на руку советской власти – под прикрытием борьбы с коллаборантами грабили и убивали людей, иногда партизанами прикрывали преступления НКВД.