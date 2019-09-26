Поправки к законам обяжут ЛФФ "снимать" зрителей с деревьев

В соответствии с предложенными МВД поправками, организатор должен будет обеспечить порядок и безопасность "в 200 м от границ территории, на которой проходит мероприятие, в зависимости от специфики состязаний".

Границы периметра в каждом конкретном случае должна устанавливать местная полиция.

Эти поправки в первую очередь коснутся Литовской федерации футбола и Литовской федерации баскетбола, которым придется позаботиться не только об охране арены, но и об охране территории за ее пределами.

"Самый свежий" пример – матч между сборными Португалии и Литвы, который состоялся на стадионе ЛФФ 10 сентября в Вильнюсе.

Билеты на матч были раскуплены уже в мае, поэтому те, кому билетов не хватило, пытались смотреть матч с участием Криштиану Роналду с холма, находящегося рядом со стадионом, а самые отчаянные болельщики даже забрались на деревья.

После того как будут приняты эти поправки, ЛФФ будет отвечать за порядок и безопасность и за пределами стадиона.

Правда, поправки, подготовленные МВД, породил не этот матч. Сами поправки были зарегистрированы за месяц до матча сборных Литвы и Португалии.

Проект подготовлен в рамках осуществления конвенции Совета Европы по единому подходу к безопасности на спортивных мероприятиях, включая футбольные матчи. Согласно поправкам, за безопасность на спортивных мероприятиях смогут лишь квалифицированные лица, а это значит, что волонтеры, которые не прошли специальные курсы, не смогут обеспечивать порядок.