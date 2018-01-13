"Каждый год по мере приближения 13 января у меня и у других участников тех событий возникает чувство беспокойства, мы все переживаем", – рассказала Шлекене. Ей до сих пор снятся кошмары.

В январе 1991 г. Лорете было 24 года. В тот вечер она вместе с Лоретой Асанавичюте отправилась дежурить к телебашне. Девушки вместе работали ткачихами в той же компании, вместе посещали занятия этнографического ансамбля. К башне они шли петь и играть, несли с собой канклес.

Лорета сказала, что атмосфера у башни царила дружественная – пели песни, раздавали чай, кашу. Но ее нарушили советские военные. Обе Лореты оказались в эпицентре событий. Для них эта ночь закончилась трагически: "Я упала. Кричала Лорете, чтобы та дала мне руку. Видела, что надо мной движется пушка, а потом боль, прижаты ноги. Позже меня вытащил мужчина".

Лорета оказалась в больнице, лечили множественные переломы. Тогда она не понимала, что в тот момент видела свою подругу в последний раз. О ее смерти Лорета узнала только через несколько недель.

Но самое страшное, что через 17 лет, когда уже выросло новое поколение независимой Литвы, появляются люди, которые лгут о событиях того времени.

Кремлевские пропагандистские каналы, распространяющие "правду" о событиях 13 января и граждане Литвы, повторяющие эту ложь вслед за ними, ежегодно в разной форме рассказывают, "что на самом деле происходило в Литве в январе 1991 г". Готовят специальные телепередачи, репортажи, пишут книги, берут интервью у военных или "героев" неудавшегося переворота, неустанно распространяя свою версию.

Якобы события 13 января 1991 г., во время которых у телебашни и здания ЛРТ в Вильнюсе погибли 14 и получили ранения 700 человек, были делом рук самих литовцев. "Свои стреляли в своих", "снайперы "Саюдиса" стреляли в толпу", "националисты толкали людей под танки", "свезли из моргов трупы" и так далее, с тех самых пор, как появилась скандальная передача Александра Невзорова "Наши".

"Я неоднократно слышала такие заявления. Когда кто-то такое говорит, мне бывает больно, но я научилась не обращать внимания. Общество само понимает, что есть что. Вообще нельзя не обращать внимания, когда тебя унижают, оскорбляют, это должны государственные ведомства реагировать, но я просто стараюсь избегать таких людей", – сказала DELFI Шлекене, правда, она признала, что это не всегда возможно.

"Меня опрашивали в суде, а один деятель грубо резанул, что я рассказываю сказки. Он пытался меня провоцировать, даже догнал меня на улице, все бормотал. Я не была с ним знакома.

Я могла сказать, что его у башни не было, а я была, могла спросить у судей, почему таких людей впускают в зал заседаний, но не стала этого делать – пусть говорит, его отношения не изменишь, может, ему кто-то заплатил, я не такой человек, меня спровоцировать не получится", – прибавила Шлекене. Она не скрывала, что даже вопросы судей ей показались не совсем корректными.

"Задают такие унизительные для людей вопросы, например, другой пострадавшей женщине, видно, что ей даже прийти на заседание было нелегко. Она растерялась, почувствовала себя неловко, я тоже. Я считаю, судья такого высокого уровня не должен так поступать", – сказала женщина, не пожелав вдаваться в подробности.

Она рассказала, что ей довелось не только свидетельствовать, но и пережить очную ставку, например, с осужденным за организацию январского переворота лидером "Единства" Валерием Ивановым, а также угрозы.

"Еще в 1991 году я обращалась за советом в правоохрану, поскольку из России приехал какой-то кагэбешник и хотел опросить меня.

Я спросила у правоохраны – что мне делать? А мне говорят – это ваше личное дело. Тогда я участвовала в этом опросе вместе со знакомым журналистом, были очень провокационные вопросы, даже угрозы, мне угрожали, что я не получу визу, меня не пустят на лечение в Швецию", – вспоминала Шлекене. Она сказала, что о январских событиях надо говорить открыто, особенно пока живы участники событий и очевидцы.

"Моим детям я все рассказала, они все знают, все нюансы, как было. Они меня поддерживают. Может, что-то кажется уму непостижимым, но дочери изучали политологию, они знают, понимают", – сказала собеседница.

По мнению Шлекене, сейчас, когда активизировались российские пропагандистские каналы, нельзя оставаться в стороне.

К примеру, Дмитрий Киселев, которого когда-то считали перспективным журналистом, стал одним из основных рупоров Кремля. А ведь когда-то он был награжден медалью 13 января.

Особую активность Киселев проявил во время событий в Украине, стал клеветать на украинцев, в его передаче появились угрозы в адрес Запада. В прошлом году досталось и Литве.

В интервью каналу "Спутник", президентом которого он сам является, Киселев рассказал о своих воспоминаниях, связанных с 13 января. Он повторил теорию заговора Кремля о том, что "свои стреляли в своих".

По словам Киселева, даже "во время судебного процесса выяснили, что стреляли с крыши и в обоих направлениях". Какой суд это установил, Киселев не уточнил, но продолжал развивать свою теорию, что это тактика мнимых снайперов — стрелять в людей с двух сторон, так делали в январе 1991 г. в Вильнюсе и в феврале 2014 г. в Киеве, на Майдане.

"Как-то грустно там жить, в Литве. Но быть может, со временем что-то изменится. Иначе есть угроза, что эти приступы русофобии вызовут осложнения, как это было в Украине, где, по словам бывшего премьер-министра Николая Азарова, на политической палитре осталось лишь 50 оттенков коричневого", – предупредил Киселев, высказав сожаление в связи с тем, что был лишен медали 13 января.

Однако Шлекене сйитает, что такие каналы, распространяющие ложь о снайперах, может, и стоило бы запретить. Но, по словам собеседницы, чтобы само литовское общество знало о январских событиях 1991 года и воспитывалось в духе независимости.

"Конечно, иногда надо наказывать. Или медаль забрать, или предать огласке, чтобы было стыдно. Но нам самим надо больше гордиться те, чего мы достигли. Мне внимания достаточно,я бы хотела, чтобы искали другие способы не забывать о событиях того времени", – сказала Шлекене, напомнив об акции "Незабудки" в память о жертвах и событиях 13 января.

"Надо умерь радоваться жизни. Я сама это делаю. Если меня приглашают в районную школу, например, в родной Пасвалис, чтобы я рассказала свою историю, это большое дело. Ведь историю можно рассказать по-разному, интересно", – сказала она. Она сказала, что понимает тех жителей Литвы, которые разочарованы последними десятилетиями.

"Может, и мне не все нравится, но я не чувствую обиды. Я не такой человек, я горжусь тем, что делают, стараюсь искать позитивный момент. Все зависит от отношения, никто ничего на тарелке не приносит. Все надо делать самим.

Было время, когда указывали, что и как делать, говорить. Может, и сейчас не все в твоих руках, но от тебя многое зависит", – не скрывала оптимизма Шлекене. Она не сомневается и в верности своего выбора, на вопрос, пошла бы она еще раз к телебашне, она ответила:

"Конечно пошла бы, для меня это важно. Ведь Литва – это не только власть. Власть мы сами выбираем. Идите, голосуйте, тогда не будете ворчать! "Мне все равно", говорят. Так нельзя. Я бы пошла ради тех людей, которые что-то делают. Ради своих детей.

Посмотрите на Украину – мы счастливые люди, люди забыли очереди за колбасой, горошком. Сейчас только работай. Я бы пошла. Не ради тех, кто старается сесть на пост у власти. Как бы ни было тяжело. Может, не умеют люди увидеть хороший пример. Если захочешь, сделаешь", – сказала она.