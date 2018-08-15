На видео зафиксированы работники компании Autokausta, которые, видимо, решили развлечься и включить в рабочую рутину игровой элемент, чтобы немного отдохнуть от жары.
Видео снято недалеко от Собора. В кадр попали трое работников - в рабочей одежде, шлемах и с лопатами в руках.
Правда, кажется, что работает только один из них. Двое других игриво размахивают лопатами – натягивают шлемы на глаза или гоняются друг за другом.
Такая картина привлекла внимание каунасцев, которые передали видео порталу Kas vyksta Kaune. "Вот так проходит реконструкция аллеи Лайсвес на деньги налогоплательщиков. Очень смешно выглядит такая работа – трое мужчин одну яму копают" – писали они.
"Игра" на аллее длилась недолго – отдохнув, они вновь принялись за рутинную работу.
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