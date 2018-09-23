Обращаясь к более чем стотысячной толпе верующих в каунасском парке Сантакос, понтифик призвал не отмежевываться от общества и не считать, что это ответственность других.

"Кто из нас будет теми самыми малыми, самыми сирыми, которых мы обязаны принять в столетии нашей государственности?" - сказал Франциск.

"Может быть, это этнические меньшинства нашего города или безработные, которые вынуждены эмигрировать. Может быть, это одинокие старики, а, может быть, молодые люди, которые не находят смысла жизни, потому что утратили свои корни", - сказал папа.

Он призвал верующих не поддаваться чрезмерному честолюбию.

"Братья и сестры, жажда власти и почестей - широко распространенный стиль жизни тех, кто не в силах излечиться от ран своего прошлого, и, возможно, поэтому сегодня не хочет брать обязательства по труду. Поэтому и обсуждает то, как и как ярче блеснул, чье прошлое было чище, у кого больше, чем у других, прав на получение привилегий", - сказал Франциск.

"Так мы отрицаем нашу историю, которая славна страданиями, надеждой, каждодневной борьбой, отданной служению жизнью, постоянным тяжелым трудом" ,- сказал глава католической церкви.

Папа также отдал дать истории Литвы, помянув жертв советского и нацистского режимов.

"Вся Литва может об этом свидетельствовать, когда бросает в дрожь от одного слова "Сибирь", или "гетто" в Вильнюсе, Каунасе и в других местах", - сказал папа.

Во второй половине дня в воскресенье понтифик почтит память жертв советского и нацистского режимов, посетив бывшее Вильнюсское гетто и бывшую тюрьму КГБ, где сейчас находится музей.