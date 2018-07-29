Понедельник - самый жаркий день этого лета

В понедельник, 30 июля, во всех районах Литвы воздух прогреется до 29–33 градусов, а на севере страны прогнозируют до 34 градусов. По словам синоптика Маргариты Киркляускайте, это будет самый жаркий день лета 2018 года.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Киркляускайте сказала LRT, что в воскресенье зона дождей сформируется после обеда.

"Основная зона дождей намечается на взморье , в Жемайтии и юго-западных районах Литвы – там пройдут небольшие дожди, местами они будут обильными, ожидается гроза.

На востоке страны вероятность дождя будет меньше – в Вильнюсе, Утене, Паневежисе дождя, вероятно, не будет вообще", – сказала синоптик.

Температура в воскресенье поднимется до 28–33 градусов. Прохладнее будет там, где пройдут дожди. Особенно жарко будет на севере и северо-востоке.

На вопрос, будет ли воскресенье самым жарким днем этого лета, она ответила: "Если брать всю территорию, пока - да. Но в понедельник на большей части территории, включая взморье, температура поднимется и до 30–31 градуса. Поэтому по распределению по территориям и температуре завтра будет самый жаркий день".

По словам синоптика, в понедельник на всей территории Литвы температура будет 29–33 градуса, а на севере, – до 34 градусов.

Вероятность дождя будет меньше, чем в воскресенье: "Местами пройдут дожди, но они не будут обильными. В первой половине ночи небольшие дожди пройдут на западе, на взморье. Днем вероятность дождя выше на востоке и юге страны".

Во вторник температура немного снизится. "Но и в этот день во многих регионах будет больше 30 градусов", – сказала синоптик.

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