Эпидемиолог НЦОЗ Дайва Размувене сказала, что рабочие места для военных планируют предоставить гостиницы и другие организации.

"Эти волонтерские силы разместились в двух палатках во дворе, количество волонтеров растет", – сказала представитель НЦОЗ.

"Сейчас они работают и в зале на первом этаже, работают около 100 военных", – прибавила она. По словам Размувене, в палатки военные привезли столы, стулья, компьютеры и все необходимое оборудование – часть военных ежедневно сменяется, новых заново обучают.

Размувене признала, что работы становится все больше, поэтому мест для волонтеров будет не хватать, надеются на помощь со стороны.

"Наше учреждение не резиновое. Насколько мне известно, помощь предлагают гостиницы, другие учреждения, есть волонтеры, волонтерские организации, и можно обучать, рабочие места можно обустроить в других местах, у нас с площадью сложно", – сказала Размувене.

Военные проводят первичный опрос заразившихся COVID-19 лиц и вводят информацию в базу данных.

Размувене поблагодарила военных, подчеркнув, что НЦОЗ с нагрузкой не справляется.

"Военные работают споро, они опрашивают 4-8 человек в день, даже 10 в день. Они проделывают большую работу", – сказала специалист.