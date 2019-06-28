Пользователи в фейсбуке поделились интересной записью: лось бежит через обмелевший Неман

25 июня Литовская гидрометеорологическая служба сообщила, что уровень воды в Нерис у Вильнюса достиг стихийного показателя. Похоже, обмелел и Неман. В фейсбуке пользователи поделились видео, на котором запечатлен бегущий через реку лось.
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