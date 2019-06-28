Пользователи в фейсбуке поделились интересной записью: лось бежит через обмелевший Неман

В Литве уже в течение некоторого времени стоит почти тропическая жара. Гидрологи фиксируют значительное обмельчание рек. Похоже, что перемены заметили и дикие животные: в Пренай жители сняли на видео лося, который весело бежал через обмельчавший Неман.
Briedis, bėgantis per vandenį
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25 июня Литовская гидрометеорологическая служба сообщила, что уровень воды в Нерис у Вильнюса достиг стихийного показателя. Похоже, обмелел и Неман. В фейсбуке пользователи поделились видео, на котором запечатлен бегущий через реку лось.

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