Артисты Театра имени Вахтангова, среди которых Владимир Этуш, Евгений Князев, Сергей Маковецкий и Ольга Тумайкина, а также директор театра Кирилл Крок, обратились в Минкультуры.

В письме, адресатами которого значатся глава общественного совета при Минкультуры, писатель Юрий Поляков и министр культуры Владимир Мединский, артисты и директор театра отвечают на критику художественного руководителя театра Римаса Туминаса со стороны Полякова, сообщает rbc.ru.

Поляков 5 января в интервью «Крымской правде» заявил, что в театре Вахтангова «нынче нет ни одной» современной пьесы. По его словам, он поднимал этот вопрос в разговоре с Туминасом. Поляков описал их беседу так: «Я поинтересовался у художественного руководителя Римаса Туминаса: «Вам неинтересна современная Россия как гражданину Евросоюза? Тогда зачем вы работаете в русском театре?» Обиделся».

В направленном в Минкультуры письме сотрудники театра подчеркивают, что «за десять лет Римас Туминас превратил театр в один из самых успешных». Также они пишут, что посещаемость театра за прошлый год составила 97%, что авторы обращения называют одним из лучших показателей в России. «Согласно отчету театра Минкульту РФ, в 2017 году в репертуаре театра 53 названия, из них шесть спектаклей — по современной российской драматургии, что составляет 11% от общего репертуара театра», — говорится в письме.

Поляков заявил ТАСС, что на основной сцене театра «не идет никаких современных русских пьес», и обратил внимание на гражданство Туминаса (худрук театра является гражданином Литвы): «Такое впечатление, что Туминасу не очень интересна жизнь современной России — может быть, как гражданину Евросоюза». При этом он добавил, что на малой сцене театра современная драматургия появилась.

РБК направил запрос в Минкультуры.

В опубликованной на сайте театра афише на январь 2018 года значатся спектакли по мотивам классических произведений русской литературы. Это «Дядя Ваня» (3 января), «Евгений Онегин» (8 и 23 января) в постановке Туминаса, «Гроза» (22 и 31 января) в постановке Уланбека Баялиева, «Горячее сердце» (18, 19, 30 января) в постановке Александра Коручекова, «Бесы» (4 января) в постановке Юрия Любимова. Из них «Бесов», «Дядю Ваню», «Евгения Онегина» и «Горячее сердце» показывали​ либо будут показывать на основной сцене театра, следует из афиши.

Но также на основной сцене ставят и спектакли на основе современных произведений. Например, 5 января на основной сцене показывали «Улыбнись нам, Господи» по мотивам одноименного романа 1989 года родившегося в Литве русскоязычного писателя Григория Кановича. 24 января зрителям покажут постановку по мотивам пьесы современного российского драматурга Надежды Птушкиной «Пока она умирала».

Поляков известен как автор повестей «Сто дней до приказа», «ЧП районного масштаба», «Козлёнок в молоке» и других.