По словам руководителя администрации самоуправления Повиласа Подярскиса, трёхмерная модель будет использоваться для планирования и проектирования города, в интернете можно будет увидеть не только существующий на данный момент вид города, но и предпроектные предложения.
"Мы будем её использовать для планирования, проектирования города, сможем согласовывать панорамы города, оценивать, как выглядят и вписываются новые здания в эти панорамы. Нам очень важно, что со всех четырёх сторон мы получим всё окружение и информацию, это будет использовано при анализировании и проектировании инфраструктуры самоуправления, различных зданий, также мы будем идентифицировать достаточно немало проблем, связанных с теперешней инфраструктурой", – сказал П.Подярскис.
Согласно договору, MGGP Aero будет предоставлять услуги до мая 2020 г., а трёхмерную модель планируют получить этим летом.
По словам П.Подярскиса, в будущем систему будут совершенствовать.
"В перспективе будет можно все дорожные знаки таким способом инвентаризовать и принять в их отношении то или иное решение. Если говорим о качестве тротуаров, нам было бы неплохо знать, сколько и где есть таких препятствий. Мы отсканируем город и, обнаруживая эти места, сможем систематически их приводить в порядок", – заявил П.Подярскис.
На данный момент существует трёхмерная модель Паневежиса.
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