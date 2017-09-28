Поляки и русские Литвы: есть ли запрос на перемены — от культуры до...? Начало дискуссии в 17.45

С приближением круглой даты, 100-летия со дня восстановления государства, в литовском публичном пространстве — все больше идей, дискуссий, инициатив о будущем Литвы, переменах и решениях самых болезненных проблем. Как это процесс затрагивает две самые крупные национальные общины Литвы — поляков и русских? Есть внутри этих диаспор запрос на перемены? С чем он связан?