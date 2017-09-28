С приближением круглой даты, 100-летия со дня восстановления государства, в литовском публичном пространстве — все больше идей, дискуссий, инициатив о будущем Литвы, переменах и решениях самых болезненных проблем. Как это процесс затрагивает две самые крупные национальные общины Литвы — поляков и русских? Есть внутри этих диаспор запрос на перемены? С чем он связан?
Участники дисскуссии: блогер, член Польского дискуссионного клуба Александр Радченко и политический обозреватель Виктор Денисенко.
Начало трансляции из Дворца усадьбы Балинских в Яшюнай, некогда культурным центре Вильнюсского края, - В 17.45.
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Поляки и русские Литвы: есть ли запрос на перемены — от культуры до...? Начало дискуссии в 17.45 (4)
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