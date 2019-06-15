- Как долго эти тропики будут продолжаться в Литве?
- Воздух немного остыл. Жемайты будут наслаждаться 20-22 градусами тепла. В районах Вильнюса, Варены, мы все еще чувствуем горячий воздух. 30 градусов может и нет, но 25 - вполне.
- В пятницу температура словно разделилась на две части?
- Я бы даже сказала, на три. На взморье было 17-20 градусов, 22-23 градуса в центральной Литве и 25-29 градусов от Каунаса на восток.
Самое главное, что ночь была намного свежее, температура не поднялась выше 24 градусов. После дождя, который прошел неравномерно, температура изменилась. Примерно 51 миллиметр осадков упал в окрестностях Мажейкяй. Это больше месячной нормы, что тоже не хорошо, да еще и град. Весь букет опасных явлений.
- У нас есть рекорды. Можем признать, что лишили короны Южную Европу.
Да. Не только Южную, но и Западную. Я посмотрела на карту максимальных температур, и нашла только одну страну, где было теплее, температура была 38 градусов, в одном из российских городов. Комфортно, что жара уменьшается, хотя с такими фейерверками, но становится свежее, хоть и довольно тепло.
- 35,7 градусов. Это июньский рекорд?
- Да, июньский абсолютный рекорд. Факт остается фактом.
- Такая погода опасна, экстремальна?
- Это действительно стихийное явление. Жару в 30 градусов и более можно назвать стихийным явлением. Неделю назад у нас была жара, а позже температура лишь нарастала. Если мы дождемся большего количества дождя - все хорошо, но если нет, то случится так, что у нас будет местное стихийное явление. В лесах - засуха.
- Какая температура в водоемах?
- 24-25 градусов в озерах. В реках - около 20 градусов.
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