Получены результаты анализов гостившего в Китае гражданина Литвы

"Этим утром был получен отрицательный результат анализа, человек коронавирусом не болеет", – сказала представитель пресс-службы Минздрава Габриэле Банайтите.
В понедельник сообщалось, что мужчина вернулся из Китая, где с конца января фиксируется эпидемия нового коронавируса COVID-19, две недели назад. У него поднялась температура, но других связанных с коронавирусом симптомов не установили.
Первые случаи заболевания коронавирусом были зафиксированы в декабре 2019 года. С тех пор этим вирусом заболели больше 71 000 человек, однако фиксируют, что уровень заболеваемости идет на спад.
От коронавируса скончались 1700 человек, в основном - жители Китая. Из-за риска заболеть этим вирусом всех, кто побывал в Китае или общался с людьми, приехавшими из Китая, а потом почувствовал недомогание, надо звонить по номеру 112, объяснить обстоятельства заболевания и выполнять рекомендации врачей.
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