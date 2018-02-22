Право на получение "детских" денег есть у 530 800 детей, из них 400 000 получили это право впервые. Итак, заявления еще будут поступать.

Правительство и Соцмин делают все, чтобы заявки рассматривались как можно быстрее, и информация жителям передавалась оперативнее.

Правительственная канцелярия обращает внимание на то, что с 1 января 2018 года чистые доходы некоторых жителей "на руки" снизились из-за упразднения дополнительного необлагаемого налогами размера, но эта сумма не может быть больше выплат на детей, которые будут платить с 1 января 2018 года. Это значит, что "детские" деньги компенсируют это снижение.

Правительство напоминает, что заявки на получение "детских" денег могут подавать все жители Литвы, воспитывающие детей. Основная цель перехода на "детские" деньги - повышение доходов малоимущих и снижение нищеты, поскольку до 1 января 2018 года малоимущие жители не могли в полной мере воспользоваться возможностью воспользоваться дополнительным необлагаемый налогами размер (необлагаемый налогами минимум сейчас составляет 380 евро).

"Детские" деньги родителям выплачивает мэрия. Подать заявку можно через электронную систему www.spis.lt или в письменной форме по месту жительства в мэрии или старостве.