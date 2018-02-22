Право на получение "детских" денег есть у 530 800 детей, из них 400 000 получили это право впервые. Итак, заявления еще будут поступать.
Правительство и Соцмин делают все, чтобы заявки рассматривались как можно быстрее, и информация жителям передавалась оперативнее.
Правительственная канцелярия обращает внимание на то, что с 1 января 2018 года чистые доходы некоторых жителей "на руки" снизились из-за упразднения дополнительного необлагаемого налогами размера, но эта сумма не может быть больше выплат на детей, которые будут платить с 1 января 2018 года. Это значит, что "детские" деньги компенсируют это снижение.
Правительство напоминает, что заявки на получение "детских" денег могут подавать все жители Литвы, воспитывающие детей. Основная цель перехода на "детские" деньги - повышение доходов малоимущих и снижение нищеты, поскольку до 1 января 2018 года малоимущие жители не могли в полной мере воспользоваться возможностью воспользоваться дополнительным необлагаемый налогами размер (необлагаемый налогами минимум сейчас составляет 380 евро).
"Детские" деньги родителям выплачивает мэрия. Подать заявку можно через электронную систему www.spis.lt или в письменной форме по месту жительства в мэрии или старостве.
В эпицентре скандала оказалась глава Главизбиркома (2)
Представители оппозиционных фракций обратились к...
В Каунасском СИЗО – беспокойство в связи с поставками еды (11)
22 февраля после обеда портал DELFI получил письмо...
В Каунасе в праздники общественный транспорт может стать бесплатным (1)
Мэрия второго по величине литовского города Каунаса...
Информация специалистов: как вести себя в холодное время (3)
В Литву пришли холода, поэтому специалисты...
В Каунасе мать задержали по подозрению в избиении 4-летнего сына (2)
Только в больнице 4-летний мальчик осмелился...
TOP новостей
Грибаускайте встретится с президентом США Дональдом Трампом (241)
Президент США Дональд Трамп 3 апреля встретится в...
Правящие Литвы готовят новое решение по содровским налогам (29)
Справедливо ли, что один за услугу платит 5 евро, а...
Линкявичюс: США не позволят России делать все, что ей хочется (180)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ,...
На главной магистрали в Литве стало меньше радаров (4)
Внимательные водители уже заметили, что на основной...