"Если бы я не заметила, то просто заплатила бы больше чем надо, поскольку официант ни перед тем как принес, ни в начале не сообщил о дополнительной плате", – DELFI сказала девушка, обнаружившая в счете дополнительную строку.
"Pajūrio žibintas" Palangoje
© Jorigis Jasiūnas

"11, 76 евро – столько было указано в счете, а платить надо было 11,20 евро. "Когда я увидела разницу и еще одну строку в счете - 56 евроцентов, то официант сказал, что это – его зарплата", – сказала читательница DELFI после посещения кафе Pajūrio žibintas на ул. Й.Басанавичюса в Паланге. Эти 56 евроцентов названы платой за обслуживание.

"В данном случае сумма небольшая, если бы предупредили, что придется ее заплатить, а бы сделала это, не думая, точно бы заплатила, но меня поразило, что официант ни слова не сказал", – рассказала читастель.

Бармен Pajūrio žibintas сказал журналисту DELFI, что о дополнительной плате всех клиентов информируют заранее, но потом сам засомневался, так ли это.

"Клиентов предупреждают, в меню написано, – сказал он, но на вопрос, предупреждают ли тех клиентов, которые, не открывая меню, делают заказ, он засомневался. – всех не предупредишь".

"Почему решили столько взимать, я не знаю, не я решал, я не представляю, это давно действует", – ответил он на вопрос, почему взимают именно 5% от суммы.

По его словам, не всем клиентам эта плата нравится. "Клиенты бывают недовольны, но когда мы им объясняем, относятся с пониманием, спрашивают, начинают смеяться, что вы точно за 5% работаете?", – сказал бармен.

Он подтвердил, что слова официанта о том, что это его зарплата - правда. Однако после уплаты такого налога клиенты редко оставляют чаевые.

"Намного реже, поскольку большинство думает, что это чаевые, но на самом деле это не так, это наша зарплата", - сказал бармен, не пожелавший назвать свое имя.

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