Мужчина обратился в редакцию DELFI и рассказал, что до этого никакого сообщения о задолженности не приходило. Подозрения у него возникли, когда он стал читать в интернете информацию о компании Julianus Inkaso, приславшей письмо, и компанию B2B Park, которая предоставляет услуги паркинга.

Регялскис решил быстро не сдаваться и оспорил задолженность в суде. Во время обращения в редакцию DELFI он думал, что ему удалось доказать свою правоту.

Однако, когда журналисты обратились в Julianus Inkaso, выяснилось, что компания намерена оспорить решения суда.

Автомобиль Регялскиса зарегистрирован на имя его жены Виктории, поэтому должником числится она.

В результате бесед с B2B Park и Julianus Inkaso выяснилось, что долг в 55,7 евро появился за неоплату парковки 27 февраля 2017 года.

Машина была оставлена на стоянке около Helios City, в Вильнюсе, на проспекте Саванорю, 1.

"Там непонятно, где платные, а где бесплатные места парковки", – сказал Регялскис.

Юрист рекомендовал попросить у B2B Park фотографии авто, без которых компания не может выписывать квитанцию.

Регялскис прислал DELFI фотографии, на которых виден движущийся автомобиль.

"Значит, они могли предъявить эту квитанцию на месте, но не сделали этого", – сказал вильнюсец.

Больше всего собеседника удивил тот факт, что только в августе после долгой переписки он узнал, что Julianus Inkaso подала на его супругу в Акмянский участковый суд еще в июне.

"Однако мы оспорили этот иск и суд упразднил выданный приказ и присудил расходы на тяжбу", – сказал Регялскис.

DELFI обратился в компанию B2B Park. Представители компании рассказали, что на стоянке есть знаки, свидетельствующие о том, что она платная.

Администрация B2B Park указала, что в случае фиксирования нарушений, работники компании фотографируют стоящую машину, после чего выписывают квитанцию.

"Могло быть так, что пока заполняли документ, автомобиль с места стоянки уехал (зафиксирована фотография уезжающего автомобиля), в таком случае работник B2B Park не может вручить квитанцию на месте", – сказал представитель компании.

Кроме того, B2B Park 16 мая 2017 года заключила договор о сотрудничестве с компанией Julianus Inkaso - передала ей право на взыскание долгов.

Представители Julianus Inkaso сказали DELFI, что по договору приобрели 2000 дел о задолженности, в их числе и дело Виктории Регялске.

"Проверив информацию Regitrа, мы нашли только адрес женщины. Поскольку иных данных не было, buvoбыло решено взыскать долг через суд по адресу, указанному клиентом.

Если должник не оплачивает долг, то можно просить суд выдать судебный приказ. Это удобно тем, что процедура упрощается", – сказала администрация Julianus Inkaso.

Поскольку суд получил заявление Рагялске, приказ был упразднен, присуждены расходы на судебную тяжбу. Компания не успела сразу обжаловать действия Регялске.

Однако это не означает, что иск Julianus Inkaso незаконный.

"У Julianus Inkaso есть право представить иск и продолжить тяжбу по взысканию долга. Поскольку этот долг обоснован, Julianus Inkaso готовит документы в суд по взысканию долга с Рагялске", – сказано в письме DELFI.

О том, что Julianus Inkasoнамерена вести судебную тяжбу, DELFI информировал юриста Регялскаса.

"У них есть такое право, – сказал он. – Однако дело вот в чем: ни B2B Park, ни Julianus Inkaso не информировали Викторию о том, что она должна заплатить долг. Они подали в суд и говорят – оплатите наши судебные издержки. Суд может по-разному решить конфликт, но честный кредитор сначала должен обратиться к человеку и только если тот не платит, обратиться в суд. А здесь спешат в суд, чтобы взыскать как можно больше. Это нечестно".

По его словам, Гражданский кодекс Литвы указывает, что соглашение о долге с частным субъектом возможно лишь в письменной форме.

"А они, не обращаясь к человеку, подают в суд, якобы нанимают адвоката, оформив стандартный иск –и требуют присудить расходы на судебные издержки. Я думаю, это поведение неэтично", – сказал юрист.

Он предположил, что многие люди не знают, как быть в подобной ситуации.

"Видят, что приходит требование из суда, и платят. А в таком случае надо послать в суд протест, заявить, что ты с долгом не согласен", – советует адвокат.