Кристина является клиентом банка Swedbank не меньше 8 лет. Неделю назад она оказалась в неприятной ситуации - в магазине не приняли ее карту, не удалось снять деньги и в банкомате.

Клиентка позвонила в банк, консультант сказал, что карта изрядно потерта и потрепана, поэтому надо заказывать новую. Она последовала совету консультанта и через э-банкинг заказала новую карту. Поскольку по почте ее присылают в течение 2 недель, а если забираешь в банковском отделении, можно получить в течение 5 дней, клиент указала, что заберет ее в банковском отделении на ул. Вокечу (в Вильнюсе).

6 ноября клиент снова позвонила в банк, чтобы узнать, готова ли карта и может ли она ее на следующий день забрать. Консультант , проверив данные, подтвердила, что карта будет доставлена в указанное отделение на следующий день и указала, что надо зайти за ней не раньше 12 ч.

7 ноября клиент приехала к банковскому отделению и... узнала, что со 2 ноября по 19 декабря оно закрыто на ремонт.

Клиент снова позвонила в банк и объяснила ситуацию, спросила, что ей делать. Консультант подтвердила, что ее карта готова и доставлена в указанное банковское отделение... Но, к сожалению, это отделение закрыто на ремонт.

На вопрос, можно ли получить карту по почте или в другом отделении, консультант ответила, что это невозможно, надо заказывать новую карту и снова ждать рабочих 5 дней.

Клиенту ничего не оставалось делать, как заказать новую карту и выбрать другое банковское отделение. Консультант успокоила, сказав, что это отделение в ближайшее время на ремонт закрывать не планируют.

В конце беседы Кристина спросила, может ли она снять деньги в банковском отделении со своего счета. Консультант ответила, что это возможно, но советовала не делать этого: "Снять деньги в отделении можно только за соответствующую плату, поэтому лучше переведите их кому-нибудь на счет, а тот человек пусть их обналичит". Вот, так все просто.

У клиента возникли вопросы: почему э-банкинг дает заказать карту по адресу отделения, которое планируют закрыть на ремонт, и нормально ли, что консультант, которому она звонила 6 ноября не сказал ей, что отделение закрыто, а заверил, что она может забрать свою карту?

Комментарий пресс-секретаря банка Swedbank Саулюса Абрашкявичюса

Приноси клиенту наши искренние извинения в связи с этим недоразумением. Банковское отделение, которое выбрала клиент, со 2 ноября было закрыто на ремонт, а карту клиента перевезли в другое отделение.

Мы лично связались с клиентом, и договорились об удобном для нее способе получения карты. Новая карта клиенту ничего не будет стоить, ее выдадут бесплатно. Мы извинились перед клиентом за это неприятное недоразумение и сделаем все, чтобы подобная история не повторилась.