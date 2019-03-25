На минувшей неделе в Варшаве польское общественное телевидение TVP подписало договор с министерством иностранных дел этой страны. По словам представителя TVP Мирослава Цюновича, новая информационная передача создается как противовес российской пропаганде.
"Когда премьеры Литвы и Польши встречались, речь шла о том, что можно сделать для борьбы с российской информацией о том, что поляки и литовцы не могут ужиться. Была выдвинута мысль о том, что следует создать иную информационную структуру, чтобы рассказывать польскоязычным гражданам Литвы о том, что обе стороны прекрасно договариваются и общаются", – сказал BNS М. Чюнович.
В год на проект планируется выделить около 1,7 млн ерво. В Вильнюсе планируется нанять команду из 20 человек, она обоснуется в Доме польской культуры в Вильнюсе, и будет заниматься подготовкой информационной программы не только о новостях Вильнюсского края, но и всей Литвы.
В Литве проживает около 200 000 поляков.
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