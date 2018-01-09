Политолог из Польши Якуб Корейба назвал литовского актера Донатаса Баниониса и многих других жителей Литвы "жертвами" советской системы. "Они придумывали эту систему, заставляли людей подписывать эти бумаги и ломали им жизнь", - заявил поляк.

Дискуссия велась на Первом канале "Время покажет", ведущими которого являются Екатерина Стриженова и Анатолий Кузичев.

На 30 минуте разговора Корейба перебил профессора МГУ Александра Сагомоняна во время обсуждения публикации Центра по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы, согласно которому Банионис был агентом КГБ.

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Корейбе пришлось перекрикивать других участников дискуссии и ведущих, чтобы сказать, что Банионис и "миллионы других людей" являются "жертвами системы", организованной "палачами на Лубянке, в Кремле и Белом доме".

"Они, придумывали эту систему, заставляли людей подписывать эти бумаги и ломали им жизнь", - заявил поляк.

Стриженова обратилась к Корейбе с просьбой объяснить, как великому артисту сломали жизнь. Корейба сказал, что страну Баниониса "вы оккупировали и 50 лет насиловали этих людей", а литовскую элиту "вывезли в Павлодар и Магадан" и "заставляли подписывать грязные бумажки".

Передача на Первом канале была показана 9 января.

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