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Польша сообщила, что с 10 марта из-за угрозы коронавируса вводит на границе с Литвой санитарный контроль. Но и после этого автомобили пересекают КПП Лаздияй-Огродники, не останавливаясь.
Lenkijos pasienis
Lenkijos pasienis
© Romas Sadauskas – Kvietkevičius

Во вторник вечером на границе с Польшей все было, как обычно – литовцы спешили за покупками в Сейны, проехали несколько автомобилей с белорусскими номерами.

На КПП основная полоса перегорожена красно-белыми блоками, автомобили направлены в сторону площадки, где дежурят пограничники и пожарные с палаткой. Они не только никого не останавливают, не меряют температуру и не просят заполнять анкеты, но даже машут руками, чтобы машины проезжали быстрее.

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Пограничники без респираторов и защитной одежды, на вопрос, проводится ли санитарный контроль, они попросили не мешать работе.

Журналист наблюдал за работой пограничников и пожарных около получаса, за это время они никого не остановили.

В километре от границы работает магазин Vynotekа. Встреченные там граждане Литвы рассказали, что без проблем попали на территорию Польши.

"Нет, не останавливали, температуру не мерили. Видела, как все выглядит в Вильнюсском аэропорту, а поляки как-то странно – без масок, без белых комбинезонов. Если будет какой вирус, они сами же заразятся", – сказала Симона из Варены.

"Смех один, скажут, вот и стоят. Главное, что ездить не мешают", – сказал Арвидас из Алитуса, который ездит в Сувалки за стройматериалами.

В Польше зарегистрированы 20 случаев коронавируса, 467 человек находятся в больницах под наблюдением, больше 1000 находятся дома, им назначили карантин.

ru.DELFI.lt
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