Литовские специалисты в сфере здравоохранения считают, что пока на побережье Балтийского моря у Литвы нет условий для развития этих бактерий.
Представители властей Клайпеды, Паланги, Неринги заверили BNS, что на пляжах не фиксируется увеличения числа водорослей.
В июле у Гируляй фиксировался рост количества энтерококков, кишечной палочки, однако сейчас этих загрязнений нет, между тем, проблем с водорослями пока не возникало.
По сообщению заведующей отделом оценки морской среды Агентства охраны окружающей среды Айсте Кубилуте, в связи с преобладанием восточного ветра, прибрежные воды смещаются, на смену им приносит глубинные водные массы.
По ее словам, на литовском побережье даже во время жаркой погоды преобладали ветры западного направления, приносящие воды из открытого моря. Между тем, при преобладании восточных ветров, воду приносит из Куршского залива, где идет интенсивное цветение.
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