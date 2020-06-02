На совместной пресс-конференции с министрами ИД Балтийских стран во вторник министр Я. Чапутович сказал, что так называемый "Балтийский пузырь", когда страны еще раньше решили отменить ограничения на поездки для граждан друг друга - это "вдохновение для Польши", однако все еще возникает немало проблем из-за связанных с миграцией очагов коронавируса, например, на угольных шахтах.

"Это компромисс между угрозой для здоровья и потребностью развивать экономику и туризм. Так что нам следует относиться к этому должным образом. Решения о фазе снятия ограничений, связанной с поездками, должен принять министр здравоохранения", - сказал Я. Чапутович.

Он подчеркнул, что хотя страны "на правильном пути" в плане обуздания коронавируса, конкретные решения будут зависеть от рекомендаций экспертов.

"Поскольку мы на правильном пути, я надеюсь, что в течение нескольких ближайших недель ограничения будут сняты, и поездки в отпуск станут возможны", - добавил министр.

Он подчеркнул, что на уровне Евросоюза (ЕС) ведутся дискуссии о единой политике относительно поездок во всем сообществе.

"Возможно, этот "пузырь" будет "пузырем" ЕС, я надеюсь", - сказал он.

Польша до 12 июня продлила контроль на внутренних границах с Литвой, Германией, Чехией и Словакией. Сейчас граждане Литвы могут ехать в Польшу по работе, бизнесу или учебе, а также могут транзитом следовать через эту страну. Литва и другие страны Балтии не применяют требования самоизоляции для приезжающих из Польши.