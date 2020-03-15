Литовка Ингрида Ануже, возвращающаяся из Германии с мужем на автобусе, в настоящее время застряла в Польше с еще 9 литовцами на пограничном посту Слубице. Женщина говорит, что она и ее муж находились в Германию по рабочим делам, когда их рейс был отменен, и они решили вернуться в Литву на автобусе. Однако с прошлой ночи автобусу не разрешалось проехать дальше через Польшу в Литву.

"Мы приехали на границу в 23.55, и камеры зафиксировали это время. Пока нас начали проверять, пока пришли пограничники, было уже 00.02. Поэтому нас не пропустили, потому что они это аргументировали тем, что после двенадцати часов никто не проедет. Нам сказали вернуться назад, лететь в Ригу и оттуда попытаться вернуться в Литву. Но мы не согласны. Поскольку мы не согласны ехать назад, мы припарковались здесь на какой-то стоянке, и сейчас время от времени к нам подходят, чтобы сказать и побудить нас снова развернуться и вернуться в Германию", - говорит Ингрида.

Женщина утверждает, что пограничники требуют письменного запроса на то, чтобы автобус пересек границу Польши с Литвой, и что устное соглашение, по-видимому, недействительно в этой ситуации: "Только что разговаривала с посольством. Они мне сказали, что должно было быть устное соглашения Сквернялиса, однако никакого соглашения нет. И никакого письма нет".

По словам И. Ануже, находившихся в автобусе поляков выпустили, и они уехали. Сейчас в автобусе застряли 10 литовцев, 5 украинцев, 3 белоруса, 3 россиянина, бельгиец, 3 латыша. Водители автобусов - два литовца и латвийская проводница также не понимают сложившейся ситуации. Собеседница говорит, что все потеряны: "Водителям и проводнице было предложено вернуться в Берлин, выпустить пассажиров и остаться в каком-то служебном помещении. Но мы, пассажиры, не согласны, кричим, что мы не останемся ни здесь, ни там".

Женщина не скрывала своей обиды: "Похоже, что уже не так, как Сквернялис по телевидению сказал, что существует гуманитарный коридор, что было решено, что можно будет вернуться через Польшу. <...> Теперь я получаю сообщения, люди говорят мне, что не только через Польшу, но и через Чехию вы больше не можете проехать, не можете вернуться. Мы ждем какого-то решения".

По словам Ингриды, у заключенных в автобусе нет ни еды, ни воды. Их выпускают только для того, чтобы воспользоваться туалетом возле автобуса. "Но когда мы выходим из автобуса и идем в туалет, пограничники кричат, чтобы мы тут не ходили. Нас всех проверили. Они дважды проверили температуру, все было хорошо, никто не чувствовал себя плохо, все хорошо", - заверила И. Ануже.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Раса Якилайтене заверила Delfi, что ситуация в посольству Литвы в Польше хорошо известна и что сейчас обсуждаются дальнейшие шаги.

"МИД осведомлен о ситуации. Комиссия по чрезвычайным ситуациям собирается в 12 часов дня по польскому времени. Министерство иностранных дел направило ноту по этому вопросу, в контакте находятся премьер-министры, министры иностранных дел, министры транспорта. Это ситуация на данный момент", - заверила Р. Якилайтене.