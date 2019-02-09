Такие меры будут предприняты, поскольку в Польше до 16 февраля будет проходить саммит министров . На них обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и важные вопросы обеспечения и поддержания мира в этом регионе.
Контроль возобновят на всех сухопутных границах Польши - с Германией, Чехией, Словакией и Литвой. Дополнительные меры безопасности будут предприняты в аэропортах и морских портах.
Поскольку Польша возобновила контроль на границах со всеми соседними странами, их граждане, включая граждан Литвы, должны на границе предъявлять пограничникам паспорта или карты идентификации личности, другие документы не годятся.
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